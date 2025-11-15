Многотонная гора отходов: река Чаруэлл на юге Англии рискует оказаться свалкой

В ее пойме выросла гора отходов длиной до 150 метров, высотой до 6. Причем это нелицензированный полигон для захоронения отходов. Тревогу уже забил местный депутат: в парламенте он поднял вопрос о свалке, заявив, что происходящее "грозит экологической катастрофой".