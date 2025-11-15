Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Многотонная гора отходов: река Чаруэлл на юге Англии рискует оказаться свалкой

Вдохновлявшая Джона Толкина река Чаруэлл на юге Англии рискует оказаться в новой роли - мусорной.

В ее пойме выросла гора отходов длиной до 150 метров, высотой до 6. Причем это нелицензированный полигон для захоронения отходов. Тревогу уже забил местный депутат: в парламенте он поднял вопрос о свалке, заявив, что происходящее "грозит экологической катастрофой".

По оценкам окружного совета Чаруэлла, стоимость вывоза отходов превысит весь его годовой бюджет.

Разделы:

В миреЕвропаЭкология

Теги:

Англияэкология