Многотонная гора отходов: река Чаруэлл на юге Англии рискует оказаться свалкой
Автор:Редакция news.by
Вдохновлявшая Джона Толкина река Чаруэлл на юге Англии рискует оказаться в новой роли - мусорной.
В ее пойме выросла гора отходов длиной до 150 метров, высотой до 6. Причем это нелицензированный полигон для захоронения отходов. Тревогу уже забил местный депутат: в парламенте он поднял вопрос о свалке, заявив, что происходящее "грозит экологической катастрофой".
По оценкам окружного совета Чаруэлла, стоимость вывоза отходов превысит весь его годовой бюджет.