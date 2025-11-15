Спрос на перепелиные яйца растет - как создают этот ценный продукт на уникальной птицефабрике

История о маленькой птичке с большими возможностями. Вот уже 20 лет в Солигорском районе работает ферма, которая стала уникальной и инновационной.

Площадка № 1 перепелиной фермы Солигорска - своеобразный перепелиный роддом. Именно отсюда и начинается жизнь перепела. В инкубаторы в целях безопасности попасть невозможно. Более того, чтобы пройти на территорию фермы, необходимо облачиться в специальные костюмы. И это лишь одна из степеней защиты на предприятии. И такие меры предосторожности неслучайны. Факторов риска в птицеводческой отрасли сегодня хватает. А перепел - птица капризная. В разведении на каждом из этапов требует особого подхода и строгого соблюдения всех технологических правил.

Алексей Розум, начальник площадки № 1 перепелиной фермы Солигорской птицефабрики:

"Технология инкубации предполагает определенные условия инкубирования яйца - это и температура, и влажность, и в том числе должны соблюдаться повороты лотков яиц (ежечасно лотки поворачиваются в левую и правую сторону). Все это происходит в течение 15 дней. За эти 15 дней у нас есть несколько корректировок и влажности, и температуры. На 15-й день у нас осуществляется перекладка инкубационного яйца в выводные шкафы, где уже соответственно и выводятся цыплята".

Эту маленькую птичку еще в 50-х годах прошлого столетия "одомашнили" японцы. Рисунок у каждого перепелиного яйца особый. Он не повторяется, как и отпечаток пальцев у человека.

В Беларуси перепелов уже на протяжении 20 лет выращивает Солигорская птицефабрика. На ее базе сегодня планомерно в промышленных масштабах развивается одноименное производство. В масштабах СНГ ферма замкнутого цикла - одна из прогрессивных. Мы первые в стране, кто сегодня успешно содержит молодняк перепела в клетках.

Алексей Розум, начальник площадки № 1 перепелиной фермы Солигорской птицефабрики:

"На птичниках установлено 4 батареи по 5 ярусов, общая вместимость птичника - 97,5 тыс. голов птиц. Обогрев с помощью газовых генераторов. У нас учитывается все, даже превышение таких газов, как СО2, СО, аммиак и сероводорода. Достаточно успешно мы освоили это оборудование. Мы первые, кто так выращивает перепелку. Общались с коллегами из России, у них есть подобное содержание перепелки, но не в таких масштабах".

А масштабы уникального производства действительно впечатляют. Общая площадь двух площадок фермы - 16 гектаров. А все используемое в работе оборудование особенное, аналогов которому в нашей республике нет. Как, например, упаковочный комплекс.

Евгений Бирюк, начальник площадки № 2 перепелиной фермы Солигорской птицефабрики:

"Оборудование бразильское, под нас специально готовили. Оборудование с денестерами, так называются аппараты, которые собирают упаковку и поставляют ее уже под укладку яйца на машине. С закрыванием мелкоштучной упаковки тоже для нас разрабатывали эту систему. Сбор яиц идет с самых лент, с клеток, где сидит птица, автоматизировано. И приходит сама лента в спеццех приемки упаковки на укладку без участия человека в этом процессе - от птичника до самой упаковочной машины. Мы ежедневно собираем яйцо. На сегодняшний день это 500 тыс. яиц".

До конца этого года на ферме планируют получить 172 млн. перепелиных яиц. В планах на ближайшую перспективу и вовсе увеличить цифру до 200 млн. А почему бы и нет? Спрос на эту уникальную, а главное полезную продукцию растет. Перепелиные яйца - настоящая находка для тех, кто следит за своим рационом. Они помогают укрепить иммунитет и наладить обмен веществ. А главное - подходят всем: и детям, и беременным, и пожилым. И практически не вызывают аллергию.

Наталья Чаевская, нутрициолог:

"В перепелиных яйцах есть витамины группы В, это необходимо для здоровья нервной системы. Также есть витамины А, Д, Е, это жирорастворимые витамины, которые необходимы для синтеза гормонов, для хорошего самочувствия, для внешности в целом, для кожи, волос, ногтей в том числе. Также есть селен, который отвечает за иммунитет в некотором роде. Еще есть железо, которое необходимо для наших органов кроветворения".