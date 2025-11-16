3.68 BYN
Трамп призвал телеканал NBC уволить одного из ведущих
Автор:Редакция news.by
Президент США призвал в сети Truth Social уволить очередного телеведущего, выступившего с критикой его политики. На этот раз речь идет о ведущем вечернего ток-шоу на телеканале NBC.
Сет Майерс в ночь на 15 ноября заявил в эфире, что Дональд Трамп якобы является самым непопулярным в истории США президентом, теряющим поддержку даже среди своих самых ярых сторонников.
Хозяин Белого дома, в свою очередь, отметил, что Майерса "видели в состоянии неконтролируемой ярости, вероятно, из-за того, что его "шоу терпит провал в рейтингах". "Помимо всего прочего, он совершенно бездарен, и канал NBC должен его уволить. Немедленно!" - отметил Дональд Трамп.