Трамп призвал телеканал NBC уволить одного из ведущих

Президент США призвал в сети Truth Social уволить очередного телеведущего, выступившего с критикой его политики. На этот раз речь идет о ведущем вечернего ток-шоу на телеканале NBC.



Сет Майерс в ночь на 15 ноября заявил в эфире, что Дональд Трамп якобы является самым непопулярным в истории США президентом, теряющим поддержку даже среди своих самых ярых сторонников.