В АПК Беларуси с новыми знаниями и идеями ежегодно приходят около 6 тыс. молодых специалистов
День работников АПК - праздник тех, кто кормит страну. Приток кадров помогает отрасли и развивает регионы. В аграрные предприятия Беларуси с новыми знаниями и идеями ежегодно приходят на работу около 6 тыс. молодых специалистов.
А чтобы молодежь оставалась на селе, государство разработало целый комплекс мер поддержки.
Утро для Анастасии Пришивалко, зоотехника на молочно-товарной ферме, начинается не с кофе, а с обхода своих подопечных. Проверить самочувствие дойного стада, проконтролировать качество кормов и условия содержания животных - одни из главных обязанностей.
Анастасия Пришивалко, зоотехник-селекционер агрокомбината "Ждановичи": "Это очень ответственная работа, потому что это работа с животными, непредсказуемо. Иногда бывают и какие-то травмы. Надо быть очень аккуратным, тем более продукция поставляется и в нашу страну, и на экспорт".
Чтобы молодые специалисты оставались на селе, в Беларуси действует целый комплекс мер господдержки. В октябре Президент подписал указ о значительном увеличении ежемесячных доплат. Такая поддержка, помноженная на личную увлеченность молодежи и помощь коллектива, дает реальные плоды.
"Общежитие предоставляют, койко-место. Пока я одна живу, потом, возможно, кого-нибудь подселят. Молодым специалистам начисляются выплаты, также организовываются какие-то поездки, мероприятия", - рассказала Анастасия Пришивалко.
Ключ к успеху заключается в комплексном подходе. И, как показывают удачные примеры, молодые специалисты остаются там, где им предоставляют комфортное жилье, где есть возможность карьерного роста и развитая инфраструктура.
Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси: "Надо создать такие условия, чтобы в агрогородке молодежь себя чувствовала абсолютно так же, как молодежь в районном или областном центре. Ей надо дать условия, учитывая, что молодежь мобильная. Вот мы рассуждали: у нас есть предприятие рядом со Шкловом. До Шклова, до районного центра, 15-20 км. До областного центра, Могилева, километров 50. Сегодня при этой мобильности молодой человек должен жить в агрогородке и пользоваться всеми благами, которыми можем пользоваться мы, жители крупных городов".
Каждый труженик сельхозотрасли вносит свой вклад в развитие страны, ведь главной опорой государства был и всегда будет человек. И, как однажды отметил Президент Беларуси, человек труда - звучит гордо.