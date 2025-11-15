3.68 BYN
Хоккеисты минского "Динамо" сразятся с "Ак Барсом" в Казани 16 ноября
Смогут ли минчане победить в Казани? Ответ на этот вопрос станет известен вечером 16 ноября. Минское хоккейное "Динамо" и "Ак Барс" проведут второй очный поединок в нынешнем регулярном сезоне КХЛ.
На этот раз клубы сразятся в сердце Татарстана. Совсем недавно соперники играли друг с другом в Беларуси, и тогда бело-синие оказались сильнее - 4:3. Оба коллектива находятся в числе лидеров чемпионата и ведут борьбу за первые места в своих конференциях. "Зубры" третьи на Западе. От "Локомотива" дружина Дмитрия Квартальнова отстает всего на 3 балла, при этом имея две встречи в запасе. Зеленые вторые на Востоке. На двухматчевый выезд отправились 27 "динамовцев". 15 ноября белорусская команда прибыла в Казань и вечером провела полноценную тренировку.
Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Беларусь 5". Стартовое вбрасывание состоится в 17:00.