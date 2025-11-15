В то время как Евросоюз продолжает разглагольствовать о "зеленой революции" и "энергетической независимости", немецкая партия "Альтернатива для Германии" решила взглянуть на мир чуть шире.

Депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре заявил: партия рассматривает возможность сотрудничества со странами БРИКС в сфере энергетики. Неспособность правительства ФРГ решить многие ключевые проблемы (такие как миграция и экономика) активизировала рост популярности оппозиционной партии "Альтернатива для Германии".



Согласно опросу местных СМИ, только 16 % немцев хотят снова видеть Мерца кандидатом в канцлеры.