3.68 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Немецкая АдГ рассматривает возможность сотрудничества с БРИКС
Автор:Редакция news.by
В то время как Евросоюз продолжает разглагольствовать о "зеленой революции" и "энергетической независимости", немецкая партия "Альтернатива для Германии" решила взглянуть на мир чуть шире.
Депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре заявил: партия рассматривает возможность сотрудничества со странами БРИКС в сфере энергетики. Неспособность правительства ФРГ решить многие ключевые проблемы (такие как миграция и экономика) активизировала рост популярности оппозиционной партии "Альтернатива для Германии".
Согласно опросу местных СМИ, только 16 % немцев хотят снова видеть Мерца кандидатом в канцлеры.
Правительство ФРГ может развалиться из-за "спотыкающегося" канцлера
Согласно опросу, только 16 % немцев хотят снова видеть Мерца кандидатом в канцлеры