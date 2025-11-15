3.68 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Полесский Нотр-Дам - уникальный памятник неоготики скоро станет доступен туристам
Шедевр неоготической архитектуры на Полесье начинает писать новую страницу истории. В Дрогичинском районе завершают реставрацию памятника культурного наследия Беларуси - часовни-усыпальницы Ожешко.
Это популярный пункт в маршруте туристов. Совсем скоро они смогут побывать внутри возрожденного здания.
Реставрация часовни-усыпальницы рода Ожешко
Агрогородок Закозель Дрогичинскоро района - бывшее имение известного шляхетского рода Ожешко. Располагалось оно здесь в XIX веке. Дом, винокурня, конюшня, каплица-усыпальница (она - произведение искусства Франтишка Ящолда). Того самого архитектора, который создавал Коссовский замок. Сегодня часовня - уникальный шедевр неоготики, полесский Нотр-Дам.
Андрей Довгун, научный сотрудник военно-исторического музея им. Д. К. Удовикова:
"Интерьер здания украсили деревянные резные переплеты, оконные витражи, гипсовые фигуры, а также иконы, написанные на холсте. В чугунных гиотах внутри башен находились гипсовые фигуры - 4 евангелистов в человеческий рост. Внутри каплицы-усыпальницы находятся подвальные помещения. В них размещались останки усопших представителей рода Ожешко".
Некоторое время даже считалось, что мощи шляхтичей были утрачены еще более века назад. Но местные жители уверяли в обратном. И не зря - прах 4 представителей известной династии все же обнаружили здесь, сейчас он покоится рядом с часовней, там же похоронен и ксендз. Каплица была также местом богослужений.
В ходе проведения реставрационных работ был найден фрагмент тропинки, выложенной из камня. Именно по ней более 150 лет назад представители рода Ожешко шли к этому храму на богослужение.
Инна Яковчик, учитель Воловельской средней школы им. А. И. Зосика:
"Восстановление усыпальницы - это большая радость для местных жителей. Во-первых, это привлечение туристов. И у нас уже в этом году прошло несколько значимых мероприятий, концерт симфонической музыки, классической. Мы очень ратовали за то, чтобы усыпальницу привести в ее первоначальный вид. Было много собрано материла в школе в том числе. Поэтому активное участие всегда принимали в ее восстановлении".
Воссоздает часовню Брестреставрация уже 5 лет. Процесс трудоемкий, буквально ювелирный и требует серьезных затрат. Вложены в том числе средства фонда Президента по поддержке культуры и искусства. Исторические параметры специалисты стараются выдержать в точности - все как почти 200 лет назад. Сейчас последние штрихи внутри.
В 2008 году здесь провели археологические работы. Тогда обнаружили ряд ценных артефактов, в частности, уникальный слуцкий пояс. В будущем его можно будет увидеть именно в этой часовне. Ранее он находился в Бресте.
Инна Проневич, начальник отдела культуры Дрогичинского района:
"Завершающая стадия - это особая победа наших реставраторов и нас как организаторов этого процесса, потому что уникальный объект неоготики, уникальный для посещения туристами, появится не только в Брестской области, но и для всей республики. В последующем мы планируем использовать его как многофункциональный выставочный зал для проведения выездных музейных экскурсий, для проведения малых форм мероприятий".
Сдать объект в эксплуатацию планируют в декабре этого года.