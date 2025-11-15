3.68 BYN
Правительство ФРГ может развалиться из-за "спотыкающегося" канцлера
Автор:Редакция news.by
Терпение жителей Германии оказалось на исходе из-за "спотыкающегося" канцлера. Недовольство немцев вызвано неспособностью Мерца и его министров решить ключевые вопросы, которые стоят перед страной, информирует Bloomberg.
По данным агентства, правительство ФРГ может ждать роспуск. Согласно опросу местных СМИ, только 16 % немцев хотят снова видеть Мерца кандидатом в канцлеры. При этом популярность оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" продолжает расти.