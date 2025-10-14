Большой театр Беларуси представит в Москве оперу "Орлеанская дева"

Белорусская "Орлеанская дева" на сцене Большого в Москве в рамках 10-го юбилейного фестиваля "Видеть музыку". Большой театр Беларуси участвует в нем впервые.

Коллектив представит одно из самых редких и невероятно мощных произведений великого русского композитора. Постановка, созданная в Минске, - это современная интерпретация трагической истории Жанны д'Арк через музыку Чайковского. Спектакль словно живет в 3 измерениях. Это родной город, где родилась Иоанна, но не XV века, а XXI. В ее честь проходят разнообразные перформансы, фестивали и праздники. Второе пространство - это историческая реальность, с битвами добра и зла, продажного духовенства и с верой простого народа. Но существует и третья реальность, которая разыгрывается в воображении современной юной девушки, которая представляет себя Жанной д’Арк и примеряет на себя ее судьбу.

"Это невероятно сложная опера, сложная вокальная партия. И скажу так, что некоторые говорят, что то, на что я согласилась, на что я иду, что 2 спектакля подряд спеть в Большом театре России, некоторые считают это самоубийством, но я очень надеюсь, что молитва на сцене мне поможет все эти испытание пройти. Партия легла мне на голос, на душу легла. Она откликается, отзывается и звучит", - поделилась Дарья Горожанко, солистка оперы Большого театра Беларуси.

Георгий Исаакян, народный артист России, режиссер-постановщик оперы "Орлеанская дева":

"Нам было очень важно, чтобы зритель не скучал в зрительном зале, присутствуя при исполнении, а чтобы он воспринимал это как буквально происходящее с ним. Поэтому возникла эта сложная сценическая конструкция, интерпретация, связанная с тем, что с одной стороны - это люди сегодняшнего дня, которые присутствуют при исполнении произведения, которое посвящено историческому персонажу, но при этом есть еще третий слой, когда ты не понимаешь, это небеса разговаривают с персонажами на сцене или с тобой, сидящим в зале. И это, мне кажется, очень важная часть спектакля. И поэтому он и акустически, и пространственно, и художественно сложно устроен".