День белорусской письменности: какие мероприятия во второй день запланированы в Лиде
Атмосфера в Лиде, где проходит День белорусской письменности, действительно праздничная.
Второй день главного культурного праздника обещает быть не менее насыщенным, чем предыдущий. И 7 сентября уже с самого утра Лида окуналась в эту необычную атмосферу, где гармонично переплетаются белорусское слово, культура и душа белорусского народа - такой триединый код, который во все времена объединяет белорусов.
7 сентября участников и гостей праздника ожидает интересный день. На главной сцене состоится гала-концерт победителей открытого хорового фестиваля "Хор-Фест" (его участниками станут около 650 человек). Союз писателей Беларуси приглашает всех желающих к участию в литературно-художественной импрезе, а ближе к обеду станут известны имена победителей журналистов, принявших участие в Республиканском конкурсе "Хвала рукам, что пахнут хлебом!".
Денис Езерский, замминистра информации Беларуси:
"В 2025 году на этот конкурс было представлено самое большое количество работ. Благодаря журналистам мы стали показывать людей. И мы не просто говорим о цифрах, объемах (это, конечно, важно), а показываем, кто работает над этим, кто сидит за рулем комбайна, за рулем автомобиля МАЗ на отвозе зерна. Вновь спасибо журналистам, что стали говорить о династиях, о том, что выходят работать в поля целыми семьями".
Закроют XXXII День белорусской письменности торжественной церемонией, где передадут вымпел следующей столице Дня белорусской письменности. А вот кому выпадет честь в 2026-м раскрывать душу Беларуси, пока остается в небольшой тайне. Финальной и очень красивой точкой закрытия станет концерт Национального Президентского оркестра. И это еще не все, чем будут удивлять сегодня.