Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

День белорусской письменности в 2026-м примут Костюковичи

День белорусской письменности в 2026-м примут Костюковичи

Костюковичи станут литературной столицей 2026 года, пишет БЕЛТА.

Традиционно передача вымпела состоялась на церемонии закрытия праздничных мероприятий. День белорусской письменности в 2026 году примет Могилевская область.

Председатель Костюковичского райисполкома Вячеслав Моксачев принял эстафету, заверив, что район не подведет. "Да, в Лиде задана высокая планка, но и мы готовы сделать яркий праздник", - сказал он.

Новшеством программы республиканского праздника белоруской письменности в Лиде стал пресс-тур. Эта позиция перейдет и в Костюковичи. Какие фишки добавят фестивалю в Могилевской области, станет известно уже в 2026 году.

Могилевская область