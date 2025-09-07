День белорусской письменности в 2026-м примут Костюковичи

Костюковичи станут литературной столицей 2026 года, пишет БЕЛТА.

Традиционно передача вымпела состоялась на церемонии закрытия праздничных мероприятий. День белорусской письменности в 2026 году примет Могилевская область.

Председатель Костюковичского райисполкома Вячеслав Моксачев принял эстафету, заверив, что район не подведет. "Да, в Лиде задана высокая планка, но и мы готовы сделать яркий праздник", - сказал он.