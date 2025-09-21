День библиотек в Беларуси объединил более 5 тыс. книжных хранилищ по всей стране

Свыше 5 тыс. книжных хранилищ Беларуси объединил в 2025 году День библиотек. В нашей стране его отмечают с 2001 года. Дату - 15 сентября - выбрали в честь основания Национальной библиотеки Беларуси.

Около 7 тыс. публичных библиотек, 6 тыс. научных сотрудников и миллионы печатных материалов в фондах. Беларусь - страна слова. Именно на скориновской земле жили и творили известные писатели и литераторы. Золотыми буквами в историю вписаны имена Максима Богдановича, Янки Купалы, Якуба Коласа и других.

Как привлечь внимание современного читателя, а главное - чем удивить юного любителя печатного слова? Ответ на этот вопрос ищут и находят как в столице, так и за ее чертой. На сегодняшний день в белорусских регионах работают сотни библиотек, которые уже готовы отвечать не только словом, но и делом за привлечение молодых читателей.

Главное книгохранилище страны - Национальная библиотека, где сосредоточена четвертая часть фондов всей Беларуси.

"Нужно идти в ногу со временем и стараться с помощью современных методов привлекать внимание молодежи к библиотеке", - отметил министр культуры Беларуси Руслан Чернецкий.

Идти в ногу со временем и не давать страницам блекнуть. Для своих читателей Национальная библиотека Беларуси запустила интернет-платформу. В электронном каталоге собраны книжные издания, уникальные документы, архивные материалы. На сегодняшний день оцифровано около 688 тыс. документов из библиотечного фонда.