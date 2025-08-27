3.69 BYN
Добрая традиция театра. Спектакль "Павлинка" откроет новый сезон в Купаловском
Автор:Редакция news.by
105 лет со дня открытия , 106 сезонов на сцене. Национальный академический театр имени Я.Купалы вновь ждет своего зрителя. Каникулы закончились, впереди спектакли и новые постановки.
Уже вовсю репетируют пьесу Кена Людвига "Эта прекрасная жизнь", для Купаловского театра это премьера. А пока после недолгой разлуки на сцене вновь "Павлинка". К слову, открывать и закрывать сезон пьесой Янки Купалы - добрая традиция театра.
В этом году Национальный академический выйдет за границы родной сцены. Уже запланированы гастроли в Казань. В дорожный портфель труппа возьмет спектакль "А зори здесь тихие".