Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Добрая традиция театра. Спектакль "Павлинка" откроет новый сезон в Купаловском

105 лет со дня открытия , 106 сезонов на сцене. Национальный академический театр имени Я.Купалы вновь ждет своего зрителя. Каникулы закончились, впереди спектакли и новые постановки.

Портретная галерея выдающихся купаловцев
Портретная галерея выдающихся купаловцев в театре

Уже вовсю репетируют пьесу Кена Людвига "Эта прекрасная жизнь", для Купаловского театра это премьера. А пока после недолгой разлуки на сцене вновь "Павлинка". К слову, открывать и закрывать сезон пьесой Янки Купалы - добрая традиция театра.

В этом году Национальный академический выйдет за границы родной сцены. Уже запланированы гастроли в Казань. В дорожный портфель труппа возьмет спектакль "А зори здесь тихие".

Купаловский театрспектакль