Добрая традиция театра. Спектакль "Павлинка" откроет новый сезон в Купаловском

105 лет со дня открытия , 106 сезонов на сцене. Национальный академический театр имени Я.Купалы вновь ждет своего зрителя. Каникулы закончились, впереди спектакли и новые постановки.





Уже вовсю репетируют пьесу Кена Людвига "Эта прекрасная жизнь", для Купаловского театра это премьера. А пока после недолгой разлуки на сцене вновь "Павлинка". К слову, открывать и закрывать сезон пьесой Янки Купалы - добрая традиция театра.