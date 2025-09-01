Должен ли писатель реагировать на каждое сообщение в соцсетях? Что об этом думает глава СПБ?

Должен ли писатель сегодня обращать внимание на информационные поводы, с которыми люди чаще сталкиваются в социальных сетях или просто в новостных выпусках? На такой вопрос в "Актуальном интервью" ответил председатель Союза писателей Беларуси Александр Карлюкевич.

"Мы не говорим о социологии и не говорим, что писатель выступает сразу в роли такого коммуникатора, какого ждут в социальных сетях. Мы, вероятно, должны говорить, что писатель - это автор, который смотрит на время с определенной высоты", - выразил мнение председатель Союза писателей Беларуси.

Александр Карлюкевич придерживается точки зрения, что писатель, реагирующий на каждое сообщение в социальных сетях, - это перенятие опыта Джека Лондона. "Хотя, возможно, в чем-то он и хорош: он вырезал газетные статьи (особенно криминального характера) и откладывал их в сторону, рассчитывая, что они могут стать самостоятельными произведениями или дать ему идею", - напомнил собеседник.

По его словам, рассказы, повести, романы Джека Лондона стали великими произведениями и читаются уже более века не потому, что он вырезал какие-то заметки, а потому, что шел в ногу со временем.

"Но я бы не советовал современным поэтам и прозаикам следить за тематическим пространством только через газетные публикации. Им следует знать жизнь шире, то есть за пределами соцсетей, печатных СМИ, электронных средств информации", - дал совет председатель.