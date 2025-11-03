Дворцу детей и молодежи "Золак" исполняется 50 лет

Дворец детей и молодежи "Золак" отмечает полувековой юбилей. Это творческая локация, где юным талантам прививают любовь к своей стране через народную культуру и современность.

7 образцовых и народных коллективов, победы воспитанников в городских, республиканских и международных конкурс - таков результат работы учреждения. Без участников творческих коллективов при Дворце детей и молодежи "Золак" не проходит ни один праздник в Минске.

"Дворец детей и молодежи - многопрофильное учреждение дополнительного образования. Здесь находится 8 отделов и большое разнообразие кружков и объединений. Каждый ребенок может выбрать себе занятие по интересам - кто-то танцует, кто-то рисует, кто-то пытается уже сейчас стать артистом. Работают 100 педагогов, большая часть из которых имеет первую и высшую категории", - рассказала директор Дворца детей и молодежи "Золак" Светлана Веременко.

Владимир Шибеко, глава администрации Заводского района г. Минска:

"Дворцу детей и молодежи "Золак" - 50 лет. Это возраст, когда можно гордиться успехами. Мы видим творческие работы наставников и подрастающего поколения, которые возвращают в историю белорусскую культуру".