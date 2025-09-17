Единство на "Интервидении". 22 страны сойдутся на высокотехнологичной сцене Москвы Live Арене

Единство стран на "Интервидении". Международный музыкальный конкурс теперь сконцентрировался на самой высокотехнологичной сцене Москвы Live Арене. 17 сентября начался марафон репетиций. Многонациональный хор готовится покорять в прямом эфире более 4 млрд зрителей. И даже на Мадагаскаре.

Прогон будет длиться до полуночи, тоже целый репетиционный день. Какие еще песни услышим? Это будут баллады или национальные мотивы? Предугадать сложно, потому что здесь нет каких-то официальных рамок, стандартов. Это будет 100 % очень колоритное шоу. Об этом нам в интервью поделилась и Яна Чурикова. На самом деле это высокотехнологичная площадка, более 60 тыс. световых диодов.

Зейна Имад, представитель Саудовской Аравии на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025":

"Конечно же, выиграть хотелось бы всем, я в этом уверена. Но конкурс - это гораздо больше, чем победа. Мы все хотим поучаствовать, послушать голоса друг друга, ознакомиться с разными культурами, в том числе с культурой России. И это намного важнее, чем победа".

Дана Аль-Мир, представитель Катара на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025":

"Рада быть частью этого конкурса. Артисты редко сравнивают сцены. Для нас одинаково большая ответственность выступать на открытии чемпионата мира или же конкурсе".

Настя Кравченко, представитель Беларуси на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025":

"Двойное единство нас со всеми странами на сцене "Интервидения". И, конечно же, сегодня День народного единства в нашей родной Беларуси. И мне кажется, что этот день должен продолжиться обязательно 20 сентября у экранов телевизора, чтобы поболеть за нас, за мою команду".