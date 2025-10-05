3.69 BYN
"Это только начало" - ректор БГУКИ о 50-летии вуза
Белорусский государственный университет культуры и искусств (БГУКИ) празднует свое 50-летие, продолжая оставаться центром творчества и инноваций. Ректор вуза Наталья Карчевская в "Актуальном интервью" подчеркнула, что это только начало.
Ректор БГУКИ обратила внимание на то, что учреждение за эти годы значительно расширило свои возможности: "Сейчас университет, к счастью, располагает несколькими корпусами. И это благодаря поддержке государства и Александра Григорьевича (Лукашенко - прим. ред.). Нам была передана и престижная площадка - галерея "Университет культуры", которая находится во Дворце Республики. В 2020 году появился наш спортивно-культурный центр. Кроме того, построены общежития".
Вуз не может устареть, потому что сюда каждый день приходят молодые люди.
Ректор акцентировала внимание на сохранении традиций и создании новых: "Мы строим процесс обучения на традициях, но и нам важно, чтобы те люди, которые будут праздновать столетия нашего университета, могли взять за традиции то, что создадут наши студенты".
Говоря о будущем, она также отметила, что 50 лет - это лишь начало: "Это только начало. Вообще для вуза это очень небольшой возраст, поэтому я сейчас не раскрою все планы. Это невозможно, наверное, потому что в первую очередь это касается и образовательной деятельности, и научной".