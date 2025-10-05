"Это только начало" - ректор БГУКИ о 50-летии вуза

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bfdac90-2a68-4eaa-bb75-7738cd2e5b4d/conversions/deb29e3c-2bc5-4cdb-827b-625c38a5426c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bfdac90-2a68-4eaa-bb75-7738cd2e5b4d/conversions/deb29e3c-2bc5-4cdb-827b-625c38a5426c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bfdac90-2a68-4eaa-bb75-7738cd2e5b4d/conversions/deb29e3c-2bc5-4cdb-827b-625c38a5426c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bfdac90-2a68-4eaa-bb75-7738cd2e5b4d/conversions/deb29e3c-2bc5-4cdb-827b-625c38a5426c-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

Белорусский государственный университет культуры и искусств (БГУКИ) празднует свое 50-летие, продолжая оставаться центром творчества и инноваций. Ректор вуза Наталья Карчевская в "Актуальном интервью" подчеркнула, что это только начало.

Ректор БГУКИ обратила внимание на то, что учреждение за эти годы значительно расширило свои возможности: "Сейчас университет, к счастью, располагает несколькими корпусами. И это благодаря поддержке государства и Александра Григорьевича (Лукашенко - прим. ред.). Нам была передана и престижная площадка - галерея "Университет культуры", которая находится во Дворце Республики. В 2020 году появился наш спортивно-культурный центр. Кроме того, построены общежития".

Вуз не может устареть, потому что сюда каждый день приходят молодые люди. Наталья Карчевская

Ректор акцентировала внимание на сохранении традиций и создании новых: "Мы строим процесс обучения на традициях, но и нам важно, чтобы те люди, которые будут праздновать столетия нашего университета, могли взять за традиции то, что создадут наши студенты".