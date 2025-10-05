"Качественно делают свою работу" - ректор БГУКИ об отсутствии у вуза монополии на белорусскую сцену

Большинство работающих на эстраде - выпускники Белорусского государственного университета культуры и искусств. Но дело здесь не в монополии вуза на белорусскую сцену, а профессионализме. На это обратила внимание ректор БГУКИ Наталья Карчевская в "Актуальном интервью".

"Мы не за то, чтобы устанавливать монополию. Но если у нас есть ресурсы - и преподавательские ресурсы, и материально-технические базы, и программы - для того, чтобы обеспечить подготовку по какой-то специальности, например, по эстрадно-джазовому вокалу, то почему мы должны отказываться от этого?" - подчеркнула ректор вуза.

Она отметила, что для набора будущих специалистов нужен выбор самих абитуриентов, их родителей, а еще заказчика. "Если заказчик не хочет получить выпускника, который имеет диплом Белорусского государственного университета культуры и искусств, мы не сможем набрать абитуриентов, - пояснила Наталья Карчевская. - Здесь выстроена система. Это не зависит от моего желания".

Наталья Карчевская:

"И справедливости ради на эстраде работают не только наши выпускники, но большинство, правда, наши. Мы ими очень гордимся. Но вопрос в том, чтобы всегда качественно делать свою работу. Когда ты делаешь ее качественно, тогда тебя приглашают на государственные специальные мероприятия и тому подобное".