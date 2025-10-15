Предкастинг проекта "Фактор.BY. Дети" ищет таланты в Витебске. Город стал вторым областным центром после Могилева, куда отправилась команда проекта.

15 октября Витебск стал центром притяжения юных талантов. У вокалистов есть все шансы уверенно заявить о себе на всю страну. Многие исполнители не раз покоряли престижные музыкальные конкурсы. Но "Фактор.BY. Дети" - это совершенно новый этап в творчестве.

Поют участники акапельно, никакого музыкального сопровождения. Главный инструмент здесь голос. Для участия в шоу продюсерской группе нужно выбрать самых сильных вокалистов.

Во время предкастингов команде проекта предстоит услышать около полутысячи исполнителей. Но "Фактор.BY. Дети" - это не просто вокальный конкурс, а яркое, захватывающее шоу, где есть место новым знакомствам и искренней дружбе.