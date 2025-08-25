"Фактор.by" возвращается! Стартовали съемки 5-го сезона проекта

"Фактор.by" возвращается! 25 августа стартовали съемки 5-го сезона самого рейтингового музыкального шоу Беларуси.

Начали с самых зрелищных эпизодов - с этапа прослушиваний. Шорт-лист везунчиков, которые дошли до этого этапа еще летом, составила команда проекта совместно с музыкальными экспертами. Перед судом звездных наставников предстанет больше сотни талантов не только из Беларуси, но и из стран ближнего зарубежья. Телезрителей ждет еще больше удивительных историй о пути на большую сцену. Больше драмы и больше эмоций. Больше встреч с любимыми телегероями уже это осенью.

На месте любимые ведущие - Марианна Муренкова и Владимир Богдан, а также звездный состав наставников. В своих креслах усидели певец Денис Клявер, артист и телеведущий Стас Ярушин, народный артист Беларуси Владимир Громов и звезда пяти сезонов проекта Ольга Бузова.

Поддержать коллег перед началом юбилейного сезона приехал и капитан минского хоккейного клуба "Динамо" Андрей Стась. Спортсмен точно знает, что такое конкурентная борьба. Секретом "золотой шайбы" не поделился, но сказал, что болеть будет.

Впереди десять съемочных дней. За это время участники пройдут через первое сито проекта - этапы прослушиваний и тренировочный лагерь. До прямых эфиров дойдут самые достойные и стойкие.