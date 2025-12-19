Финалисты шоу "Фактор.by" готовятся к третьему прямому эфиру

Финалисты самого рейтингового музыкального шоу страны "Фактор.by" рвутся в третий прямой эфир. Восьмерка счастливчиков в режиме нон-стоп распевает душевные хиты и разучивает номера.

В эфире телеканала "Беларусь 1" - шансон. Проверять порядковый номер на удачу будут "Громкие голоса" Владимира Громова, "Ерушата" Стаса Ярушина, "Чай вдвоем" Дениса Клявера и "Буз girls" Ольги Бузовой.

Напомним, что по результатам прошлых прямых эфиров проект покинули 4 финалиста. И это только начало, потому что вокальная битва 5-го сезона шоу "Фактор.by" продолжается. Третий прямой эфир увидим 19 декабря в 20:45.