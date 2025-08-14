3.72 BYN
Гала-концерт "Кинотеатр "Александрия" отправился по городам Беларуси
Более 7 тыс. зрителей собрал гала-концерт "Кинотеатр "Александрия" в Бресте.
Город над Бугом стал первой точкой музыкального тура по Беларуси. Большую сцену установили у Дворца водных видов спорта. Выступило на ней более 500 артистов.
Подготовили концерт в формате мюзикла. Известные композиции из кинолент в современной обработке, яркие танцевальные номера, уникальные постановки.
Ежегодно агрогородок Александрия Шкловского района собирает множество гостей из самых разных уголков планеты на грандиозный праздник "Купалье". Интерес к нему большой. Поэтому было решено организовать тур гала-концерта по Беларуси.
Агата Моцко, главный режиссер гала-концерта "Кинотеатр "Александрия":
"Мы окунемся в волшебный мир кино. И мы выбрали то, что объединяет белорусов всех поколений - это советское кино. Наш концерт "Кинотеатр "Александрия" - это один из самых массовых концертов по задействованным артистам и по статусу артистов. Мы проедем по шести областным городам, вступим на разных площадках и надеемся, что в следующем году Александрия еще больше соберет друзей на берегу Днепра".
Следующая остановка - Гомель. Гала-концерт он примет 16 августа.