Очень вкусное музыкальное блюдо принес всем субботний вечер 20 сентября и российская столица, где на сцене блистал колорит разных музыкальных культур. Стартовала новая музыкальная эра "Интервидения".

Артисты из разных точек планеты как минимум на один вечер объединили мир и заставили биться в унисон миллионы сердец. На международный музыкальный конкурс приехали делегации 23 стран из разных континентов. Хрустальный кубок в руках 28-летнего Дык Фука из Вьетнама.

Беларусь уверенно зашла в топ-10. "Мотылек" Насти Кравченко взлетел на 6-ю строчку рейтинга. Подняться еще выше не хватило буквально несколько баллов. Музыкальная борьба была упорной. Но не только творчеству нашлось место на представительном форуме.

Дима Билан, заслуженный артист России, посол Международного музыкального конкурса "Интервидение-2025":

"Яркая вспышка большого события объединяет очень сильно, тем более если мы представляем колоссальный эфир, миллиардную аудиторию. Большая миссия в музыке - объединять".

Пелагея, заслуженная артистка России, посол Международного музыкального конкурса "Интервидение-2025":

"Это конкурс про невероятное разнообразие культур нашего прекрасного, огромного, многонационального мира. Творческие люди должны обязательно делиться своими талантами, наработками, при этом смотреть на других, наслаждаться и учиться".

Спеть миру о мире голосами 23-х стран. Инициатива России, закрепленная подписью ее президента Владимира Путина, появилась буквально в феврале. Первыми ее поддержали Кыргызстан и Беларусь.

Яна Чурикова, комментатор Международного музыкального конкурса "Интервидение-2025":

"Я всегда отмечала уровень подготовки делегации Беларуси к разным международным конкурсам. Настя меня восхищает тем, что она настолько юная, но при этом такая заряженная".

Подошли к конкурсу серьезнее некуда. К песне, где Настя Кравченко поделилась личными преодолениями, продумали высокотехнологичный номер.

Юрий Аксюта, главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала (Россия):

"У нее был очень сложный номер. Он требовал больше времени на подготовку, чем нам бы хотелось. Но все равно мы пошли на это, потому что режиссер так придумал, исполнительнице понравилось. Мы считаем себя одной семьей, у нас артисты не делятся на белорусских и русских".

Белоруска Настя Кравченко, самый юный культурный дипломат, спела манифест самоотверженности. Таким был и балет, в прямом смысле летая над чашей Live Арены.

Колумбия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Узбекистан высоко оценили белорусский полет нот и художественной мысли и поставили его на первое место. Беларусь уверенно впечатлила жюри из Сербии, Вьетнама и Катара. Как итог, 341 балл и 6-я строчка.

Настя Кравченко, представитель Беларуси на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025":

"Я искренне рада и счастлива. Я болела за представителя Вьетнама. Он талантливый, он потрясающий, он достиг всего самого лучшего. Я и мои ребята в команде, вся наша команда в целом сделали все возможное и невозможное в том числе. Лучше уже некуда в плане нашей отдачи. Я всегда говорила, что все решают звезды, настроение, жюри, потому что это не спорт. И тут все субъективно, а не объективно".

Увы, и на "Интервидении" не обошлось без подножек грязной политики. Еще 18 сентября исполнительница Vassy, голос Соединенных Штатов, одновременно являющаяся гражданкой Австралии и США, раздавала ритмы на Live Арене.

Звезда танцевальной музыки даже засветилась для миллиарда зрителей во время парада культур. Но петь исполнительница так и не вышла. Правительство Австралии просто запретило артистке участвовать в конкурсе.

Джан Ниссар Лоне, представитель жюри от Индии на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025":

"Это просто излишняя драма, которая не нужна никому. И многие распространяют исключительно ненависть. Но Россия делает все, что в ее в силах, чтобы распространить мир по всему миру".

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Не хочу раскрывать секреты, но были достаточно серьезные попытки сорвать этот конкурс путем серьезнейшего давления на некоторых участников. Эти попытки провалились".

Не дошел до конца в "Интервидении" и российский исполнитель Shaman. Вопреки скептическим ставкам на победу, он попросил судей не оценивать свое выступление и снял себя с конкурса.

Россия своей культурной инициативой раскрыла миру африканскую самобытность, азиатские тренды и арабскую тонкость. Страна искренне делилась своими драгоценностями. В культурной программе для участников "Интервидения" были исторический музей, Большой театр и Музей Победы - наша общая память.

Раулисер Гарсиа, директор Департамента по культуре Сантьяго-де-Куба (Куба):

"Советский народ освободил не только СССР, но и весь мир от нацизма и очень дорого заплатил за это. Поэтому нельзя не отдать честь. Мы должны продолжать бороться против нацизма, потому что в отдельных местах он продолжает поднимать голову. Мы должны объединяться для того, чтобы предупреждать его возрождение, не дать ему снова принести в мир те страдания и муки, которые уже имели место в истории нашей планеты".

Это было ассорти культур, в котором готовы развивать двусторонние контакты.

Ольга Шлягер, член жюри от Беларуси на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025":

"Шоу безусловно состоялось. Я хочу выразить слова благодарности и восхищения организаторам и всем, кто причастен к этому мероприятию. Справились они с ним просто великолепно. Я благодарю их за эмоции, которые они подарили всем".

По итогам жюри Катар замыкает тройку лидеров, на шаг выше трио NOMAD из Кыргызстана, которое редко мелькало в списке фаворитов, но осознание национальных корней и вокал восхитили судей до второй строчки рейтинга.

Азат Раимбердиев, солист трио NOMAD, представитель Кыргызстана на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025":

"Друзья, мы постарались дотронуться до сердца каждого слушателя и телезрителя. Надеюсь, нам это удалось. Я думаю, что для нас это победа, потому что столько людей за нас болело. И хочется передать большой привет всем, кто за нас болел. Беларусь, привет! Мы вас любим".

Триумфатор вечера Дык Фук попал в регламент конкурса как никто, показав национальный колорит так, что под него были самые громкие овации Live Арены.

28-летний артист планирует новые встречи с белорусской участницей. Вьетнамско-белорусский фит - чем не самый приятный итог "Интервидения"? Участники обещали удивлять коллаборациями.

