Hola, Мексика! В субботу в Минске состоится Фестиваль мексиканской культуры при поддержке А1 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31a9a4c1-cd95-4d0b-8f49-c7b7c4533ae1/conversions/4bf3b279-2423-419b-a9b2-66e4e9d4ebb0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31a9a4c1-cd95-4d0b-8f49-c7b7c4533ae1/conversions/4bf3b279-2423-419b-a9b2-66e4e9d4ebb0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31a9a4c1-cd95-4d0b-8f49-c7b7c4533ae1/conversions/4bf3b279-2423-419b-a9b2-66e4e9d4ebb0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31a9a4c1-cd95-4d0b-8f49-c7b7c4533ae1/conversions/4bf3b279-2423-419b-a9b2-66e4e9d4ebb0-xl-___webp_1920.webp 1920w

27 сентября в Минске пройдет большой праздник мексиканской культуры "Hola, Мексика", организованный при поддержке А1. На один день площадь Свободы станет уникальным местом для погружения в мир мексиканских традиций, музыки и кухни.

Вход на праздник свободный.

С 12:00 и до 22:00 гостей фестиваля ожидает насыщенная программа:

традиционная музыка;

уникальные фотозоны;

различные активности для детей и взрослых;

танцевальные мастер-классы;

тематические квизы, посвященные мексиканской культуре и истории.

В течение дня в Верхнем городе также будет работать стилизованный фудкорт с национальными блюдами страны, где можно будет попробовать буррито, кесадилью, а также другие блюда мексиканской кухни, которая становится все более популярной в Минске.

Заглянет Мексика и в белорусскую кухню. Так, рестораны "Бульбашы" и А1 представляют фьюжн-меню - необычное сочетание белорусской и мексиканской кухни. Попробовать его можно в ресторанах по ул. Герцена, 4 и пл. Свободы, 4.

Яркой нотой Мексики в Минске станет мастер-класс по приготовлению оригинального пунша в мексиканском стиле с легкой перчинкой, который согреет тех, кто придет на фестиваль в вечернее время.

Кульминацией праздника станет выступление Национального Президентского оркестра Республики Беларусь с уникальной программой - зажигательными мексиканскими мелодиями в стиле мариачи. Особенностью концерта станет присутствие на одной сцене двух маэстро: главного дирижера оркестра Виталия Кульбакова и выдающегося мексиканского дирижера Рафаэля Паласиоса, доктора музыковедения Парижского университета Сорбонна, профессора Парижской высшей национальной консерватории музыки и танца.

Концерт музыки Мексики начнется в 20:00 на главной сцене у городской ратуши.