Hola, Мексика! В субботу в Минске состоится Фестиваль мексиканской культуры при поддержке А1
27 сентября в Минске пройдет большой праздник мексиканской культуры "Hola, Мексика", организованный при поддержке А1. На один день площадь Свободы станет уникальным местом для погружения в мир мексиканских традиций, музыки и кухни.
Вход на праздник свободный.
С 12:00 и до 22:00 гостей фестиваля ожидает насыщенная программа:
- традиционная музыка;
- уникальные фотозоны;
- различные активности для детей и взрослых;
- танцевальные мастер-классы;
- тематические квизы, посвященные мексиканской культуре и истории.
В течение дня в Верхнем городе также будет работать стилизованный фудкорт с национальными блюдами страны, где можно будет попробовать буррито, кесадилью, а также другие блюда мексиканской кухни, которая становится все более популярной в Минске.
Заглянет Мексика и в белорусскую кухню. Так, рестораны "Бульбашы" и А1 представляют фьюжн-меню - необычное сочетание белорусской и мексиканской кухни. Попробовать его можно в ресторанах по ул. Герцена, 4 и пл. Свободы, 4.
Яркой нотой Мексики в Минске станет мастер-класс по приготовлению оригинального пунша в мексиканском стиле с легкой перчинкой, который согреет тех, кто придет на фестиваль в вечернее время.
Кульминацией праздника станет выступление Национального Президентского оркестра Республики Беларусь с уникальной программой - зажигательными мексиканскими мелодиями в стиле мариачи. Особенностью концерта станет присутствие на одной сцене двух маэстро: главного дирижера оркестра Виталия Кульбакова и выдающегося мексиканского дирижера Рафаэля Паласиоса, доктора музыковедения Парижского университета Сорбонна, профессора Парижской высшей национальной консерватории музыки и танца.
Концерт музыки Мексики начнется в 20:00 на главной сцене у городской ратуши.
Организатором Фестиваля мексиканской культуры является Минский городской исполнительный комитет при содействии Министерства иностранных дел Республики Беларусь и посольства Мексики. Мероприятие проходит при поддержке компании А1, которая входит в состав международной группы A1 Group, с 2014 г. являющейся европейским подразделением транснационального холдинга América Móvil, одного из крупнейших мировых провайдеров телекоммуникационных услуг со штаб-квартирой в Мексике.