Интрига Международного конкурса "Наше поколение" разрешится 11 октября - фанаты замерли в ожидании

11 октября станет известно имя победителя Международного конкурса детской песни "Наше поколение", которое определится по сумме баллов профессионального жюри и онлайн-голосования. В голосовании можно принять участие прямо сейчас.

На московской Livе Арене прозвучат 16 детских авторских песен. "Беларусь 1" покажет финал конкурса в воскресенье, 12 октября, в 18:30.

Страна-триумфатор года прошлого - Бразилия - снова обращается к высшим силам высокими нотами. 13-летняя Табита уверена в своей миссии и выступит первой из "Нашего поколения".

Табита Бритто, представительница Бразилии на Международном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":

"Несмотря на то что я немного волновалась вчера, я все равно очень благодарна и рада, что у меня есть такой шанс быть здесь и представлять свою страну на этой прекрасной арене".

Сцена Live Арены прошла боевое крещение "Интервидением". Самая высокотехнологичная площадка Москвы, которую выбирают для сольных выступлений топы русских чартов, теперь раскроет таланты стран БРИКС, Африки, Азии.

Их вокальная техника приводит педагогов из других делегаций в восторг. Египет шокирован способностями Индии, Казахстан берет на вооружение белорусские распевки.

"Наше поколение" учится друг у друга. Опыт - одна из главных наград форума.

Нишант Гупта, представитель Индии на Международном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":

Нишант Гупта, представитель Индии на Международном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":

"Сцена действительно масштабна. Мне очень нравится, как здесь идет процесс репетиции. Это большой опыт для меня. Впервые в России узнать о ее культуре, завести друзей - это важнее победы. У себя дома, в Индии, я достаточно популярен. В моем Instagram 80 тыс. подписчиков".

Как не сдаваться перед целями и приумножать знания даже в эпоху пандемии. В чем красота степей в Монголии и простор Узбекистана, услышим в трехминутных детских высказываниях. Их участие в написании песен обязательно.

Стелла Хачанянц, генеральный продюсер Международного конкурса детской авторской песни "Наше поколение":

"Исполнение, харизматичность, артистизм, костюм - все. Поэтому тут какая-то звезда должна зажечься, чтобы вот это все сплетение сработало, людей это тронуло, и они поставили бы высокую оценку или проголосовали. Поэтому будем надеяться, что победят лучшие".

Наша Амалия готова "делать громче любовь" крутыми вокальными ходами, трендовым ритмом и блеском глаз со сцены Live Арены. 13-летней минчанке не привыкать представлять Беларусь.

Амалия Сухан, представительница Беларуси на Международном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение"

Амалия Сухан, представительница Беларуси на Международном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":

"Удовольствие я получаю от каждого момента. Я когда выступала, я видела, как меня поддерживали ребята из России. Это невероятно приятно. Я очень надеюсь, что моя любимая Беларусь поможет мне набрать максимальное количество баллов от телезрителей".

Профессиональное жюри уже 10 октября сделало свой выбор. По 5 экспертов в каждой стране оценили лучшие дубли вчерашней репетиции.