"Как мама сказала" - праздник материнской любви на сцене Дворца Республики

В Большом зале Дворца Республики воспели любовь к мамам. Концертную шоу-программу представил Молодежный театр эстрады. Под сводами праздника собрались мамы и бабушки со всей страны.

Изюминкой мероприятия стали слова, которые каждый знает с детства. На главной сцене страны с особой теплотой и долькой юмора прозвучали любимые фразы наших мам и бабушек. Не обошлось и без современных аранжировок и любимых хитов. Музыкальное настроение подарили Жанет, Гюнешь, Александра Гайдук, Анна Благова. Шоу "Аллюр", ансамбль "Верасы" и группа "БайСити". Шоу "Как мама сказала" прозвучало впервые. Проект подготовлен специально ко Дню матери.

Игорь Кривулько, режиссер-постановщик Молодежного театра эстрады:

"Из самого необычного, что у нас за прошлые концерты было, это то, что все песни постоянно будет сопровождать наш концерт-бэнд. Также у нас будет бэк-вокал. Много разных танцевальных коллективов сегодня представят очень интересные номера. Важно отметить, что многие песни, которые сегодня будут звучать здесь, были переделаны специально под наш праздник. То есть это не стандартное звучание аранжировок, а обновленное, сделано более живо и интересно, на современный лад".

"Каждый год, собирая наших мам, мы говорим им те слова, которые говорит каждый ребенок своей любимой маме. А во Дворце Республики наши традиционные проекты продолжатся. Уже совсем скоро, в ноябре текущего года, на сцене Дворца Республики Молодежный театр эстрады организует целых три проекта. По многочисленным просьбам один из самых популярных наших мюзиклов состоится здесь. Также детскую сказку про Карлсона мы покажем на большой сцене. И еще один проект, который не нуждается в представлении, сольный концерт цыганского шоу "Аллюр", - рассказал Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады, депутат Минского городского Совета депутатов.