Кастинг талант-шоу "Фактор.BY" прошел в Брестской области

Команда "Фактор.BY" завершила кастинги в Брестской области. За неделю популярное талант-шоу прослушало три города.

19 июня открытый микрофон состоялся в Барановичах. Со старта регистрации здесь было многолюдно и колоритно. За минутой славы ехали из Ивацевичей, Ганцевичей и Москвы. Многие вдохновились триумфами Барановичей на "Фактор.BY".

Победитель версии " Фактор.BY 60+" Елена Легостьева и суперфиналистка четвертого сезона основного талант-шоу Диана Лугина в этот день выступали в качестве группы поддержки.

"Семья - это самая главная поддержка, которая есть. На самом деле, если бы не мой муж, не моя мама, у меня бы ничего бы не получилось. Я бы, наверное, заново не вышла на сцену. Эти эмоции дают мне возможность почувствовать, что муж, мама и мои дети будут горды, если услышат, что будут говорить про их маму", - поделилась участница кастинга.

Другая конкурсантка заметила: "Когда-то я хотела поступать, чтобы связать жизнь свою с театром, с музыкой. Но так получилось, что я поступила на фармацевта и пытаюсь все еще воплотить свою мечту".

"Музыка живет так же, как и человек, я думаю. Когда тебе грустно, кто-то слушает грустные треки, но я всегда выбираю веселые песни. Я позитивный человек: мне не важна погода, главное - люди, которые тебя окружают", - поделился эмоциями мужчина.

Звездам из Гродно - приготовиться. Там кастинг будет идти два дня - 23 и 24 июня. В последнюю субботу месяца команда "Фактор.BY" погостит в Витебске.