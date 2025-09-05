3.70 BYN
"Хор-фест" и реконструкции: какие мероприятия подготовили в Лиде ко Дню белорусской письменности
Лида готовится к празднику книги и слова. Главными в концепции Дня белорусской письменности станут такие важные даты, как 500-летие издания первой книги "Апостол" Франциска Скорины и 80-летие Великой Победы.
6 и 7 сентября город встретит гостей и участников праздника, а пока завершаются последние приготовления.
Лида готова встречать гостей и участников XXXII Дня белорусской письменности. Город преобразился - обновились улицы, кварталы, парки. К празднику провели реконструкцию библиотеки имени Янки Купалы (обновили фасад, на котором появился мурал с портретом белорусского поэта).
Лидский замок также станет одной из главных площадок культурных событий и местом притяжения гостей. У стен замка установлен арт-объект "Верабейкі", посвященный Валентину Тавлаю, поэту начала XX века, одному из первых сотрудников районной газеты "Уперад" (нынешней "Лидской газеты").
Скульптура напоминает о первом стихотворении автора. На бронзовые страницы нанесены строки в том числе и шрифтом Брайля. Этот инклюзивный проект воплотил в жизнь лидский скульптор и художник Ричард Груша.
Ричард Груша:
"Символично, что знак посвящен его первому стихотворению. Думаю, что это будет стимулом другим детям, которые будут приходить сюда, тоже что-то написать, влиться в поэзию и что-то сотворить".
"Такого формата реконструкция будет проходить в Беларуси первый раз, поэтому пришлось изучать пласт истории по этому вопросу. Будет показана застава, где было оказано сопротивление, как тогда белорусский народ встречал освободителей - Красную армию", - рассказал зампредседателя историко-патриотического общественного объединения "Будем помнить" Алексей Коробущенко.
Впервые в Лиде пройдет конкурс "Хор-фест", для этого в праздничные дни в город съедутся ансамбли и хоры из разных уголков Беларуси. Финальной точкой фестиваля станет объединенный хор всех участников, который исполнит Государственный гимн Беларуси и песню "Куточак зямлі" - символ единения через ноту и песенную гармонию. 5 сентября у артистов проходят последние репетиции перед выступлением.
Солист народного ансамбля "Вербіца" Лидского государственного музыкального колледжа Роман Виткович: "Мы чувствуем ответственность за то, что представляем колледж перед всей республикой. Будем исполнять три разнохарактерных произведения, где покажем разные манеры исполнения белорусской народной песни и подарим слушателям разные эмоциональные ощущения".
В течение двух дней история и современность соединятся в культурном пространстве. В Лиде оживут страницы прошлого, зазвучат слова классиков и молодых авторов. Праздник напомнит о традициях, которые формируют белорусскую идентичность и будущее, что создается через культуру и образование.