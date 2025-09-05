"Хор-фест" и реконструкции: какие мероприятия подготовили в Лиде ко Дню белорусской письменности

Лида готовится к празднику книги и слова. Главными в концепции Дня белорусской письменности станут такие важные даты, как 500-летие издания первой книги "Апостол" Франциска Скорины и 80-летие Великой Победы.

6 и 7 сентября город встретит гостей и участников праздника, а пока завершаются последние приготовления.

Лида готова встречать гостей и участников XXXII Дня белорусской письменности. Город преобразился - обновились улицы, кварталы, парки. К празднику провели реконструкцию библиотеки имени Янки Купалы (обновили фасад, на котором появился мурал с портретом белорусского поэта).

Лидский замок также станет одной из главных площадок культурных событий и местом притяжения гостей. У стен замка установлен арт-объект "Верабейкі", посвященный Валентину Тавлаю, поэту начала XX века, одному из первых сотрудников районной газеты "Уперад" (нынешней "Лидской газеты").

Арт-объект "Верабейкі" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/745207b5-d0a2-4d95-bbdc-a2f3ecd9a354/conversions/49fd26fb-f0ba-4754-8941-a3821d744d38-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/745207b5-d0a2-4d95-bbdc-a2f3ecd9a354/conversions/49fd26fb-f0ba-4754-8941-a3821d744d38-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/745207b5-d0a2-4d95-bbdc-a2f3ecd9a354/conversions/49fd26fb-f0ba-4754-8941-a3821d744d38-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/745207b5-d0a2-4d95-bbdc-a2f3ecd9a354/conversions/49fd26fb-f0ba-4754-8941-a3821d744d38-xl-___webp_1920.webp 1920w Арт-объект "Верабейкі"

Скульптура напоминает о первом стихотворении автора. На бронзовые страницы нанесены строки в том числе и шрифтом Брайля. Этот инклюзивный проект воплотил в жизнь лидский скульптор и художник Ричард Груша.

Ричард Груша:

"Символично, что знак посвящен его первому стихотворению. Думаю, что это будет стимулом другим детям, которые будут приходить сюда, тоже что-то написать, влиться в поэзию и что-то сотворить".

Лида - город с богатой историей. 17 сентября 1939 года части Красной армии перешли восточную границу Польши, а уже 18 числа вошли в Лиду - день, когда город оказался в контексте будущего воссоединения Западной Беларуси. В дни празднования Дня белорусской письменности у Кургана бессмертия реконструкторы воссоздадут эпизод, как эти страницы стали частью общей истории.

"Такого формата реконструкция будет проходить в Беларуси первый раз, поэтому пришлось изучать пласт истории по этому вопросу. Будет показана застава, где было оказано сопротивление, как тогда белорусский народ встречал освободителей - Красную армию", - рассказал зампредседателя историко-патриотического общественного объединения "Будем помнить" Алексей Коробущенко.

Впервые в Лиде пройдет конкурс "Хор-фест", для этого в праздничные дни в город съедутся ансамбли и хоры из разных уголков Беларуси. Финальной точкой фестиваля станет объединенный хор всех участников, который исполнит Государственный гимн Беларуси и песню "Куточак зямлі" - символ единения через ноту и песенную гармонию. 5 сентября у артистов проходят последние репетиции перед выступлением.

Солист народного ансамбля "Вербіца" Лидского государственного музыкального колледжа Роман Виткович: "Мы чувствуем ответственность за то, что представляем колледж перед всей республикой. Будем исполнять три разнохарактерных произведения, где покажем разные манеры исполнения белорусской народной песни и подарим слушателям разные эмоциональные ощущения".