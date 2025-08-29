Китайский центр книги отмечает первую годовщину

Беларусь и Китай продолжают укреплять культурные связи. Свою первую годовщину в Национальной библиотеке отмечает Китайский центр книги. На полках представлено разнообразие жанров: от исторических хроник до современных произведений китайских авторов.

Узнали, сколько изданий размещено в центре и на каких языках доступна литература.

Год назад в Национальной библиотеке Беларуси открылся Китайский центр книги. Чтобы больше узнать о традициях, культуре Поднебесной, сюда приходят как белорусы, так и гости из Китая, а также других стран.

Наиболее активные посетители - молодежь. Как правило, это студенты и преподаватели вузов, а также ученики и учителя школ и гимназий. За 2025 год центр посетили более 6 тыс. человек.

На празднике, посвященном годовщине деятельности Китайского центра книги, для гостей была подготовлена насыщенная программа: книжные выставки, кинопоказы "В объективе - Китай", мастер-классы по китайской традиционной живописи и гравюре, а также по игре в шахматы сянци.