Ксения Семашко: В Заславле обнаружен тайный подземный ход

О невероятном открытии во время раскопок в Заславле рассказала заместитель директора музея-заповедника Ксения Семашко.

Заславская земля полна тайн. Археологические раскопки нынешним летом это только подтвердили. Что уже открылось?

"Летом мы стали эпицентром археологического изучения. Сотрудник Института истории НАН Беларуси Иван Спирин в этом году открыл для нас тайны большой въездной брамы, которая стояла на пути ко дворцу Глебовичей, на пути к Заславскому замку. И в течение двух месяцев кропотливой работы ребята открыли левую сторону въездной брамы. Нас ждал сюрприз, нас ожидало невероятное открытие - у одной из стен брамы был обнаружен тайный подземный ход, который сегодня вызывает большой ажиотаж и внимание у всех гостей, в том числе и со стороны научного общества", - рассказала о находке Ксения Семашко.

К сожалению, сегодня тайный ход нельзя увидеть. Но возможно, что в 2026 году он станет доступным для туристов и посетителей музеев.

Заславль - это город-музей

Любой уголок Заславля несет историческую ценность, историческую информацию, отметила Ксения Семашко.