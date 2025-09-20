3.64 BYN
Ксения Семашко: В Заславле обнаружен тайный подземный ход
О невероятном открытии во время раскопок в Заславле рассказала заместитель директора музея-заповедника Ксения Семашко.
Заславская земля полна тайн. Археологические раскопки нынешним летом это только подтвердили. Что уже открылось?
"Летом мы стали эпицентром археологического изучения. Сотрудник Института истории НАН Беларуси Иван Спирин в этом году открыл для нас тайны большой въездной брамы, которая стояла на пути ко дворцу Глебовичей, на пути к Заславскому замку. И в течение двух месяцев кропотливой работы ребята открыли левую сторону въездной брамы. Нас ждал сюрприз, нас ожидало невероятное открытие - у одной из стен брамы был обнаружен тайный подземный ход, который сегодня вызывает большой ажиотаж и внимание у всех гостей, в том числе и со стороны научного общества", - рассказала о находке Ксения Семашко.
К сожалению, сегодня тайный ход нельзя увидеть. Но возможно, что в 2026 году он станет доступным для туристов и посетителей музеев.
Заславль - это город-музей
Любой уголок Заславля несет историческую ценность, историческую информацию, отметила Ксения Семашко.
"Сегодня на "Дожинках", наверное, каждый посетитель сможет найти для себя любопытную локацию. Каждый сможет найти для себя место, где он сможет узнать что-то новое, что-то сделать, где-то соприкоснуться с каким-то творчеством, - уверена она. - В Заславль можно приехать и посетить объекты нашего музея-заповедника. Это пять разных музеев. Они разбросаны по всему городу и совершенно разные. И поэтому посещение города может растянуться на целый день и даже больше. И мы приглашаем приезжать целыми семьями, потому что и дети, и родители смогут найти для себя что-то интересное".