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Кто представит Беларусь на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025" - скоро узнаем
Кто представит Беларусь на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025" - скоро узнаемnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d4ea363-3ff5-43fc-aef0-f216f64def19/conversions/82b93192-86f6-4e9b-9f2d-265817956daa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d4ea363-3ff5-43fc-aef0-f216f64def19/conversions/82b93192-86f6-4e9b-9f2d-265817956daa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d4ea363-3ff5-43fc-aef0-f216f64def19/conversions/82b93192-86f6-4e9b-9f2d-265817956daa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d4ea363-3ff5-43fc-aef0-f216f64def19/conversions/82b93192-86f6-4e9b-9f2d-265817956daa-xl-___webp_1920.webp 1920w
В 14:00 расскажем, кто представит Беларусь на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025", который состоится в Москве 20 сентября.
БТ как соорганизатор конкурса уже провело отбор с участием профессиональной фокус-группы.
Критерии, по которым отбирались конкурсанты:
- национальная звезда старше 16 лет;
- максимальный охват в стране и высокий индекс популярности;
- награды национальных музыкальных премий;
- постоянное участие в телевизионных концертах, актуальные ротации на радио.
Cпойлер: всего поступило 37 заявок.
Профессиональному жюри было непросто выбрать достойного представителя. Но он уже вовсю готовится к "Интервидению-2025".
Кто это? Зрители узнают совсем скоро.