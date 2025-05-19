Кто представит Беларусь на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025" - скоро узнаем

В 14:00 расскажем, кто представит Беларусь на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025", который состоится в Москве 20 сентября.

БТ как соорганизатор конкурса уже провело отбор с участием профессиональной фокус-группы.

Критерии, по которым отбирались конкурсанты:

национальная звезда старше 16 лет;

максимальный охват в стране и высокий индекс популярности;

награды национальных музыкальных премий;

постоянное участие в телевизионных концертах, актуальные ротации на радио.

Cпойлер: всего поступило 37 заявок.

Профессиональному жюри было непросто выбрать достойного представителя. Но он уже вовсю готовится к "Интервидению-2025".