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Кто представит Беларусь на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025" - скоро узнаем

Кто представит Беларусь на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025" - скоро узнаем

В 14:00 расскажем, кто представит Беларусь на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025", который состоится в Москве 20 сентября.

БТ как соорганизатор конкурса уже провело отбор с участием профессиональной фокус-группы.

Критерии, по которым отбирались конкурсанты:

  • национальная звезда старше 16 лет;
  • максимальный охват в стране и высокий индекс популярности;
  • награды национальных музыкальных премий;
  • постоянное участие в телевизионных концертах, актуальные ротации на радио.

Cпойлер: всего поступило 37 заявок.

Профессиональному жюри было непросто выбрать достойного представителя. Но он уже вовсю готовится к "Интервидению-2025".

Кто это? Зрители узнают совсем скоро.

Интервидение-2025конкурс