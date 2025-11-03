Легенды и призраки Мира, Лиды, Гольшан - кто бродит по коридорам белорусских замков

Мир, Несвиж, Косово, Лида, Гольшаны, Крево - сюда ежегодно едут сотни тысяч туристов, чтобы прикоснуться к прошлому и ощутить дух того времени. Но эти стены хранят гораздо больше того, что видно глазу. А свои тайны часто они открывают ночью.

Все, что связано с потусторонним, всегда вызывает интерес, потому что это тайна, которую хочется разгадать. Поиск сверхъестественного предлагаем начать с руин замка в Крево.

Призраки Кревского замка

"Очень интересно заходить туда летним утром, когда меняется температура там, где сейчас княжеская башня, идет очень красивая дымка", - обозначил завсектором истории Кревского замка Сморгонского историко-краеведческого музея Филипп Коротков.

В подвале княжеской башни на самом нижнем этаже еще в 14 веке группа людей задушила великого князя Кейстута. Поговаривают, Бог проклял преступную четверку. И теперь каждую ночь они бродят в окрестностях замка, чтобы найти очередную жертву и убить ее.

Пробраться в подвалы нам не удалось, это оказалось небезопасно. Но и в округе, в сумерках, ни одной живой души, ни призрака мы так и не увидели, кроме одной старушки, живущей рядом. Бабушка давать интервью на камеру отказалась, но призналась: история про подвал - еще цветочки, здешние руины видели гораздо больше.

Филипп Коротков:

"Два князя когда-то поссорились из-за одной девушки. И после дуэли, когда князь-победитель пришел к девушке, та его отвергла. Он так на нее разозлился, что посадил ее на самый нижний этаж Кревской башни. Чтобы ей не было одиноко, туда поместили ее собаку".

Гольшанский замок и легенда о Белой даме и Черном монахе

В 20 км от Кревского есть еще один замок - Гольшанский, который смело можно назвать одним из самых мистических. Это музей на руинах. Отреставрирована лишь северная башня. И вот тут как раз один из подвалов оказался открыт.

Узкая лестница здесь круто ведет вниз. Уже через пару шагов наступает кромешная тьма. И тишина только давит на плечи. Становится действительно жутко. Говорят, по здешним руинам по ночам гуляют неудачники-любовники - Белая дама и Черный монах.

История была такой: ревнивый муж, узнав об измене своей супруги Анны, не позволил парочке скрыться.

Анастасия Новицкая, директор Ошмянского краеведческого музея:

"У нее был муж, старый, злой, мстительный магнат Витовт Ольшанский. И в какой-то момент молодые решили убежать. Отъехали на лошадях на несколько миль, однако были настигнуты, возвращены сюда в замок, связаны и опущены в глубокое подземелье".

Одним из хозяев Гольшанского замка в свое время был Павел Сапега. Ему удалось построить огромное сооружение с двухэтажными корпусами и стройными шестигранными башнями по углам. Сегодня к одной из них как раз и ведет железная лестница. Подняться на самый высокий этаж непросто, но чего не сделаешь ради любопытства.

Из открытых источников известно, что Сапегу называли Синей Бородой белорусской истории. Четырежды женатый, он похоронил трех своих жен, когда те были в молодом возрасте. Когда самому ему исполнилось 65, женился в четвертый раз.

"Четвертая его избранница Софья Данилович уже, по сути, стала сиделкой для однорукого больного старца. Именно она похоронила его здесь, в Гольшанах, - отметила Анастасия Новицкая. - И после смерти Сапеги родилось большое количество легенд о том, что он был как-то причастен к смерти своих жен, подсыпал им яд в кубки. Однако с последней избранницей перепутал кубок и выпил этот яд сам".

Уже отъезжая от Гольшанского замка, можно увидеть необычный камень, напоминающий колесо от жерновов. Если очень внимательно присмотреться, на нем заметны красные точечки. Оказалось, это часть языческого капища, жертвенник. И именно в его отверстие стекала кровь животных, питая некое божество.

Кстати, удивительный факт: практически все замки, где нам удалось побывать, охраняют коты. Некоторые люди верят, что эти животные видят призраков. Но научного подтверждения этому факту мы так и не нашли.

Мирский замок и духи Доминика Радзивилла и Сонечки

Точка номер три на карте нашего маршрута - одно из самых известных туристических мест. Кто знает очень много историй о призраках, так это жители городского поселка Мир.

Поговаривают, еще когда не выпал снег, у стен можно встретить призрак самого Доминика Радзивилла - одного из владельцев замка. Признаемся, в ночь со среды на четверг он к нам так и не вышел. А вот миряне пугают историей женщины, для которой эта встреча стала последней.

Анна Езерская, экскурсовод музея "Замковый комплекс "Мир":

"Когда она подходила к стенам мирского замка, от стены отделилась фигура, одетая в черные одежды, в черные плащи, в цилиндре. Когда она поравнялась с этой фигурой, мужчина как бы развернулся и посмотрел на нее. Огненный взгляд уже не позволил женщине отвести своих глаз. Жители ближайших домов услышали дикий крик. Мы всех всегда предупреждаем, что лучше с Домиником не встречаться, ведь любая встреча ведет к смерти. Поэтому лучше с Домиником не видеться, а встретить Сонечку".

По соседству с замком стоит часовня-усыпальница Святополк-Мирских. Среди надгробий сразу выделяется одно с белой мраморной плитой. По легенде, именно здесь покоится внучка князя Николая - Сонечка. Развеем сложившийся стереотип: девочка не утонула, а умерла, вероятнее всего, от воспаления легких, когда упала в холодную воду местного озера, потянувшись за куклой. Душа ее упокоения так и не нашла. Вот и бродит она в одной из башен Мирского замка. Правда, свидетелей ее явления нам отыскать так и не удалось.

Зато трагических историй, связанных с местным озером, услышали десятки. Оно считается проклятым. К счастью, в последние годы статистика утонувших здесь мужчин уменьшается. Почти два столетия назад князь Николай вырубил растущий на этом месте цветущий сад, что считалось большим грехом. Запустил воду, а уже летом того же года его нашли на берегу мертвым.

"Согласно легенде, в этом озере должно было утонуть столько молодых людей местного происхождения, сколько было вырублено деревьев. Но местные мужчины озеро по сей день стараются обходить стороной", - подчеркнула Анна Езерская.

Дочь князя Гедимина в Лидском замке

О вырубленных деревьях и последствиях этого нам рассказали и в замке, который находится почти в центре одного из белорусских городов. Речь идет о Лиде.

С северной стороны сооружения росли две сосны, а точнее заколдованные княжны. Когда люди хотели их спилить, с веточек текла кровь.

"Есть такое предположение, что перед Великой Отечественной войной эти сосны были спилены, поэтому и началась война", - сказала завотделом Лидского историко-художественного музея Анна Некрашевич.

Есть и у Лидского замка свой собственный любимый призрак. Дочь князя Гедимина Лития осмелилась влюбиться в простолюдина, но отец был ее категорически против, и она просто утопилась.

Есть такое поверье, что вечерами призрак девушки прогуливается по галерее Лидского замка. Анна Некрашевич

Официальных документов, подтверждающих существование Литии, мы так и не нашли. Впрочем, как и призрака, по крайней мере, за то время, пока бродили по лестницам и коридорам башни.

Но вот одно поверье точно имеет право на существование. Если прикоснуться к старинной кладке в стене ладонью и загадать желание, оно обязательно исполнится.

"Конечно, приехав в замок, человек может вживую, напрямую прикоснуться к истории, к культуре, к архитектуре, к своему прошлому, увидеть, чем занимались его предки, - отметила Анастасия Новицкая. - И при виде этого огромного здания, этого уникального памятника архитектуры, рождается какая-то гордость, гордость за свою историю, за свою страну, гордость за тех людей, которые жили здесь раньше".

Черная панна Несвижа или призрак королевы Боны Сфорцы, лев, бродящий по подвалу дворца Пусловских, пани Ядвига из Лошицкой усадьбы - в каждом из старинных замков есть свои неразгаданные тайны.

Искать призраков и привидения в Беларуси можно в разных направлениях. Часто эти маршруты связаны. Один из самых популярных - Крево-Гольшаны-Лида, или 111 км практически по прямой.