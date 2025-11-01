3.70 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
"Лістапад-2025": внедрение ИИ в современное кино обсудили за круглым столом
Автор:Редакция news.by
Минские кинотеатры за неделю "Лістапада" покажут более 150 картин. В афише праздника - творческие встречи и мастер-классы.
1 ноября в Нацбиблиотеке состоялся круглый стол Союзного государства. Здесь собрался весь цвет киноиндустрии Беларуси и России: народные артисты, режиссеры, заслуженные деятели искусства, а также студенты Академии искусств. В фокусе дискуссии - осмысление роли кинематографа в сохранении общего историко-культурного наследия, а также в формировании духовных ориентиров.
Одним из важных вопросов дискуссии стало внедрение искусственного интеллекта в современное кино. Новые технологии уже меняют эту сферу, но сможет ли искусственный интеллект заменить живого человека на экране?