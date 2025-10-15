"Маладыя таленты Беларусі": какие преимущества дают участникам конкурса видеозаявки

За пять дней композиторы и педагоги услышат 465 выступлений в десяти номинациях. Полуфиналистов определят среди исполнителей инструментальной музыки, эстрадного вокала и в отдельных категориях - "Спадчына" и "Композиторское творчество". На следующей неделе лучших пригласят в легендарную большую студию Дома радио на Красной, 4. Старт очного этапа с 27 октября.

Игорь Оловников, народный артист Беларуси, профессор Белорусской государственной академии музыки: "Видео в чем-то дает преимущество участникам конкурса, потому что они могут переписать свои выступления, добиться лучшей записи и так далее. При живом исполнении играешь только один раз, к сожалению. Но в то же время это дает некоторое преимущество и жюри. Потому что мы можем где-то кого-то сравнить, прослушать еще раз и в спокойной обстановке вернуться к этому еще раз, что будет способствовать большей объективности оценок участников".