3.69 BYN
2.99 BYN
3.46 BYN
"Маладыя таленты Беларусі": какие преимущества дают участникам конкурса видеозаявки
В Доме радио продолжается смотр "Маладых талентаў Беларусі". Это 14-й сезон флагманского проекта Белорусского радио. Экспертная группа во главе с народным артистом Беларуси Леонидом Захлевным оценивает видеозаявки, поступившие на электронный адрес радиоконкурса.
За пять дней композиторы и педагоги услышат 465 выступлений в десяти номинациях. Полуфиналистов определят среди исполнителей инструментальной музыки, эстрадного вокала и в отдельных категориях - "Спадчына" и "Композиторское творчество".
На следующей неделе лучших пригласят в легендарную большую студию Дома радио на Красной, 4. Старт очного этапа с 27 октября.
Игорь Оловников, народный артист Беларуси, профессор Белорусской государственной академии музыки: "Видео в чем-то дает преимущество участникам конкурса, потому что они могут переписать свои выступления, добиться лучшей записи и так далее. При живом исполнении играешь только один раз, к сожалению. Но в то же время это дает некоторое преимущество и жюри. Потому что мы можем где-то кого-то сравнить, прослушать еще раз и в спокойной обстановке вернуться к этому еще раз, что будет способствовать большей объективности оценок участников".
Новый сезон радиоконкурса посвятили 80-летию Великой Победы и вековому юбилею Белорусского радио. Год назад главные награды Гран-при уехали в Могилев, Новополоцк, Молодечно и Жодино. Творческий проект Белтелерадиокомпании в поиске талантов с 2009 года. Более 5 тысяч вокалистов и музыкантов проявили себя за всю историю "Маладых талентаў Беларусі".