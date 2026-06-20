16 сезонов под сводами Несвижского замка. Масштабный трехдневный форум "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов" официально открыт.

На три дня резиденция княжеского рода превратилась в большую сцену под открытым небом. Когда-то, в ХVI веке, именно род Радзивиллов задавал тренд на моду в искусстве. Теперь же Большой театр Беларуси возвращает замку его исторический статус.

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"Вечера Большого театра Беларуси в замке Радивиллов" - уже полюбившийся формат не только для горожан, но и для гостей города. В этом году проект собрал гостей из 18 стран мира.

Путь в 120 км - именно столько преодолели герои нашего сюжета. За 16 сезонов, проведенных под историческими сводами, Большой театр Беларуси можно титуловать придворным.

Традиционно вечера Большого собрали аншлаг. В афише 13 концертов. Билетами на классику с белорусским характером заинтересовались представители из Великобритании, Германии, Сингапура, США, Франции, Италии, Канады и других стран.

Приехали всем составом. Под старинными сводами собрались все коллективы театра, а это 400 человек. Как настоящие артисты, в дорогу взяли "пару килограммов" самого необходимого - декорации, костюмы, свет.

"Одна история, когда мы едем на гастроли в какой-то другой театр, где нам помогают и сотрудники театра принимающей стороны. А здесь мы едем всей командой нашего театра. Это и вся творческая составляющая, и технические службы. Здесь нужно составить и сделать все так, как в самом театре", - рассказал художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист Башкортостана Артем Вакаров.

Классика под открытым небом - полюбившийся формат не только для зрителей, но и для труппы Большого. В этом году своя сцена появилась и у оркестровой труппы. Теперь их не только хорошо слышно, но и видно.

Юрий Караваев, дирижер Большого театра Беларуси:

"До этого мы всегда работали немножечко в других условиях: наш оркестр всегда размещался под сценой, как в оперном театре. Там был непосредственный контакт с вокалистами, хором и балетом. А в этот раз мы занимаем такую площадку, которую построили рядом, зрители могут наблюдать и за нами, и за моей работой в том числе".

Юрий Караваев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/504ddff4-95d9-4d54-8ec9-225199fcd040/conversions/4dad57cc-d152-436c-bdd3-3e4b52a612c9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/504ddff4-95d9-4d54-8ec9-225199fcd040/conversions/4dad57cc-d152-436c-bdd3-3e4b52a612c9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/504ddff4-95d9-4d54-8ec9-225199fcd040/conversions/4dad57cc-d152-436c-bdd3-3e4b52a612c9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/504ddff4-95d9-4d54-8ec9-225199fcd040/conversions/4dad57cc-d152-436c-bdd3-3e4b52a612c9-xl-___webp_1920.webp 1920w

За красивой картинкой стоит большая команда. Они художники широкого профиля. Пока на сцене балетные па от прим Большого и высокие ноты от солистов, жизнь в кулуарах кипит покруче балетного либретто. Перед выходом на исторические подмостки - грим по расписанию. К слову, и сами не прочь занять вакантные места в зрительном зале.

Мария Галкина, солистка оперы Большого театра Беларуси:

"Я надеюсь, что мы будем удивлять и дальше коллаборацией, когда привлекается большое количество талантливой молодежи. Это балетные, это молодые певцы. Когда они между собой друг у друга учатся чему-то, это тоже очень важно, потому что мы, смотря на красивых артистов балета, тоже ровняем спинку".

Мария Галкина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f8e7ade-43c2-4dec-ba13-cb250633ce7e/conversions/94d88b23-de3b-4ccb-8e5d-7ee4433db0a2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f8e7ade-43c2-4dec-ba13-cb250633ce7e/conversions/94d88b23-de3b-4ccb-8e5d-7ee4433db0a2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f8e7ade-43c2-4dec-ba13-cb250633ce7e/conversions/94d88b23-de3b-4ccb-8e5d-7ee4433db0a2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f8e7ade-43c2-4dec-ba13-cb250633ce7e/conversions/94d88b23-de3b-4ccb-8e5d-7ee4433db0a2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Громов, народный артист Беларуси:

"Был год, когда я вообще здесь не был занят ни в концерте, ни в спектакле. Мы с семьей поехали сюда просто насладиться этим всем действом, этим местом, погодой. Мы стоим, разговариваем, светит солнце, вот это вечереющее мягкое солнце, и мне это очень нравится".