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Масштабный трехдневный форум "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов" официально открыт
16 сезонов под сводами Несвижского замка. Масштабный трехдневный форум "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов" официально открыт.
На три дня резиденция княжеского рода превратилась в большую сцену под открытым небом. Когда-то, в ХVI веке, именно род Радзивиллов задавал тренд на моду в искусстве. Теперь же Большой театр Беларуси возвращает замку его исторический статус.
"Вечера Большого театра Беларуси в замке Радивиллов" - уже полюбившийся формат не только для горожан, но и для гостей города. В этом году проект собрал гостей из 18 стран мира.
Путь в 120 км - именно столько преодолели герои нашего сюжета. За 16 сезонов, проведенных под историческими сводами, Большой театр Беларуси можно титуловать придворным.
Традиционно вечера Большого собрали аншлаг. В афише 13 концертов. Билетами на классику с белорусским характером заинтересовались представители из Великобритании, Германии, Сингапура, США, Франции, Италии, Канады и других стран.
Приехали всем составом. Под старинными сводами собрались все коллективы театра, а это 400 человек. Как настоящие артисты, в дорогу взяли "пару килограммов" самого необходимого - декорации, костюмы, свет.
"Одна история, когда мы едем на гастроли в какой-то другой театр, где нам помогают и сотрудники театра принимающей стороны. А здесь мы едем всей командой нашего театра. Это и вся творческая составляющая, и технические службы. Здесь нужно составить и сделать все так, как в самом театре", - рассказал художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист Башкортостана Артем Вакаров.
Классика под открытым небом - полюбившийся формат не только для зрителей, но и для труппы Большого. В этом году своя сцена появилась и у оркестровой труппы. Теперь их не только хорошо слышно, но и видно.
Юрий Караваев, дирижер Большого театра Беларуси:
"До этого мы всегда работали немножечко в других условиях: наш оркестр всегда размещался под сценой, как в оперном театре. Там был непосредственный контакт с вокалистами, хором и балетом. А в этот раз мы занимаем такую площадку, которую построили рядом, зрители могут наблюдать и за нами, и за моей работой в том числе".
За красивой картинкой стоит большая команда. Они художники широкого профиля. Пока на сцене балетные па от прим Большого и высокие ноты от солистов, жизнь в кулуарах кипит покруче балетного либретто. Перед выходом на исторические подмостки - грим по расписанию. К слову, и сами не прочь занять вакантные места в зрительном зале.
Мария Галкина, солистка оперы Большого театра Беларуси:
"Я надеюсь, что мы будем удивлять и дальше коллаборацией, когда привлекается большое количество талантливой молодежи. Это балетные, это молодые певцы. Когда они между собой друг у друга учатся чему-то, это тоже очень важно, потому что мы, смотря на красивых артистов балета, тоже ровняем спинку".
Владимир Громов, народный артист Беларуси:
"Был год, когда я вообще здесь не был занят ни в концерте, ни в спектакле. Мы с семьей поехали сюда просто насладиться этим всем действом, этим местом, погодой. Мы стоим, разговариваем, светит солнце, вот это вечереющее мягкое солнце, и мне это очень нравится".
Театральный форум продолжится до 21 июня. Завершит 16-й фестиваль в Несвиже Гала-концертом звезд Большого театра Беларуси.