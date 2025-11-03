Мастер-классы и громкие премьеры: чем удивляет "Лістапад" в четвертый день

Четвертый день международного кинофестиваля "Лістапад". Форум продолжает собирать в белорусской столице зрителей и режиссеров со всего мира.

На минских экранах конкурсные показы игровых и документальных лент, дебюты молодых режиссеров и национальные работы. В Академии искусств проходят мастер-классы с российским шоураннером Людвигом Джиоевым и актером Владимиром Грамматиковым.

А на "Беларусьфильме" пройдет встреча с режиссером Ириной Мороз. Каждое событие становится новой страницей большого киноразговора.

Дмитрий Маринин, программный директор основного конкурса игровых фильмов кинофестиваля "Лiстапад":

"Для меня тройка фильмов, на которые я бы сам пригласил (удивительно, что все три фильма на букву "О"), - это "Отражения № 3" Кристиана Петцольда - мой любимый немецкий режиссер, это берлинская школа кино, и это его лучший фильм за всю жизнь; осетинский фильм "Охотник", который снят по канонам Чарли Чаплина (там нет слов, только действия, но ты не оторвешься ни на секунду), это, наверное, наш самый остросюжетный фильм; и фильм "Озеро".

Александр Петрович, программный директор национального конкурса кинофестиваля "Лiстапад":

"У жюри очень непростая задача, потому что, когда готовился конкурс, в частности, наш национальный, мы отбирали те фильмы, которые представляют интерес конкурсной программы. Они разнообразные, на разную тематику. Конечно, есть сегодня три важные темы - нравственность, патриотизм и, самое главное, победа в Великой Отечественной войне".

"Я очень рада, что в нашей стране проводится такой кинофестиваль, как "Лістапад". Он дает нам возможность вывести наши белорусские фильмы на международную арену, а также дает развитие нашей киноиндустрии. Так классно, что "Лістапад" проводит мастер-классы, которые дают возможности актерам, продюсерам, режиссерам подтянуть свои знания и понять, как вывести свои фильмы на международную арену", - поделилась актриса Виктория Колот.