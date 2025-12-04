Между исполнителем и телекамерой должна случиться химия - "Фактор.by" готовится к прямому эфиру

"Фактор.by" готовится к первому прямому эфиру. Самое рейтинговое музыкальное шоу страны продолжает собирать зрителей у телеэкранов. Только последний эпизод проекта "Стулья" стал абсолютным лидером прайм-тайма пятницы.

На достигнутом команда проекта останавливаться не собирается. Впереди самый энергозатратный и волнительный этап - прямые эфиры. Дюжина финалистов готовится к встрече со зрителем глаза в глаза. В этом им помогает профессиональная команда Белтелерадиокомпании, для которой нет ничего невозможного.

Шоу "Фактор.by" - команда готовится к первому прямому эфиру

Все на пределе. И не только громкости. Команда "Фактор.by" в пятый раз собирает всю творческую мощь в павильоне-тысячнике. Первый прямой эфир - мощная заявка на весь сезон. Десятки специалистов за сутки перед днем Х думают только об одном - как поставить сезон на рельсы. Тем более, состав "праздничный".

Роман Ковалев, режиссер-постановщик шоу "Фактор.by":

"Пятый сезон - это совершенно новые личности, новые артисты, очень вокальные ребята. И мне кажется, что это будет один из ярчайших сезонов "Фактор.by".

Пятый сезон уже называют самым сильным

Кстати, о личностях. Финалистов 12. Они прошли не только сцену, но и школу жизни, некоторые - прямо из-за парты в прямом смысле слова. Например, "ярушата" - так ласково называют участников под крылом звездного наставника, шоумена Стаса Ярушина.

Стас Ярушин, шоумен, актер, наставник шоу "Фактор.by":

"Я спокоен за своих ребят ближайшие три‑четыре эфира. Ярушата - это так завирусилось: ярушата, ярушата… Сезон невероятно сильный. Не в обиду ребятам предыдущего сезона, но этот выходит сильнее. И эти ребята все поют круто - очень круто. Чтобы быть крутым артистом, я всегда говорю: не надо круто петь. Порой ты поешь средне, но в тебе есть целостность. Мы подсказываем, делимся опытом, а решать, как этим воспользоваться, ребятам".

Девочки рулят - сдержит ли обещание Ольга Бузова?

Не собираются уступать место в свете софитов и девушки Ольги Бузовой. Теледива в этом сезоне поставила сверхзадачу - впервые в истории шоу "Фактор.by" довести до победы представительницу прекрасного пола. Девочки рулят - это понятно и до суперфинала.

Юлия Соловей, финалистка шоу "Фактор.by":

"Это случилось еще на телекастинге: я не сдержала эмоций, отвернулась от зрителей и наставников, потому что у меня выступили слезы. Тогда Оля сказала мне очень важную фразу, которая сыграла большую роль: "Никогда не извиняйся за свои эмоции". У меня обычно появляется стыд и неловкость из‑за проявления эмоций, но я хочу от этого избавиться и понять, что мои эмоции - это и есть я".

Сцена "Фактор.by" для нестандартных артистов

Выйдут из зоны комфорта и опытные подопечные народного артиста Беларуси Владимира Громова. Вместо почвы под ногами у них теперь стеклянный пол сцены и репертуар вне академического диапазона.

Шамхал Хачатурян, финалист шоу "Фактор.by":

"Думаю, этот номер будет кардинально отличаться от того, что зрители привыкли у меня видеть. В этом, пожалуй, весь интерес: посмотреть, чтобы люди увидели меня с другой стороны - что я могу не только петь академическим голосом, но и похулиганить, исполнить репертуар, не свойственный мне".

Виктория Назарка, финалистка шоу "Фактор.by":

"Вздыхаю, потому что всего слишком много - нервы, переживаю. Дело не в самих съемках или репетициях, а в том, смогу ли там сделать то же самое, что делаю сейчас. Да - вывести эмоции. Речь и о вокале, и о запоминании движений. Там будет немного спорта - не будем спойлерить. Я задыхаюсь уже в середине песни. Очень интересный и неожиданный для меня выбор номера, и не было уверенности, как это получится исполнить".

От глаз телезрителей ничего не скроется

Брать придется не только высокие ноты, но и ловить крупные планы. В состоянии охоты находятся все это время перед большим стартом 17 камер, по периметру съемочного павильона их верные помощники. Установить контакт со зрителем смогут по сигналу красной лампочки.

Ибрагим Карасов, финалист шоу "Фактор.by":

"Нужно понимать, что делать на сцене и как взаимодействовать с камерами. Это большая работа - не просто спеть песню и уйти. На прошлых этапах на сценическом мастерстве не делался такой акцент".

Тренирует зрение и мелкую моторику и режиссер трансляции. Его глазами мы увидим финалистов. Поэтому с места в ПТС - в эфирный карьер. В четвертый раз подряд для Александра Игудина.

Александр Игудин, режиссер трансляции шоу "Фактор.by":

"Наша самая важная задача - настроить участников на работу с телекамерой. Надо понять: они работают не на наставников и не на людей в студии, они работают на миллионы зрителей, которые смотрят на них нашими глазами. Насколько хорошо участники адаптируются к камере, во многом определит их успех и то, как за них будут голосовать. Между исполнителем и телекамерой должна случиться химия".

Телезрители решат исход вокальной битвы