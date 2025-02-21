3.56 BYN
3.22 BYN
3.37 BYN
Международный день родного языка. Расскажем о книжных раритетах и новинках в Национальной библиотеке
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Автор:Наталья Бордиловская
12025-02-21T05:17:54.000000Z00
21 февраля ко Дню родного языка по всей Беларуси проходят образовательно-просветительские мероприятия: чтения, конкурсы, диктанты и выставки. Язык звучит в библиотеках, музеях, театрах - там декламируют стихи белорусских классиков.
Собрали языковые раритеты, книжные новинки и встречи с выдающимися белорусоведами (подробности в видео).