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Международный день родного языка. Расскажем о книжных раритетах и новинках в Национальной библиотеке

21 февраля ко Дню родного языка по всей Беларуси проходят образовательно-просветительские мероприятия: чтения, конкурсы, диктанты и выставки. Язык звучит в библиотеках, музеях, театрах - там декламируют стихи белорусских классиков.

Собрали языковые раритеты, книжные новинки и встречи с выдающимися белорусоведами (подробности в видео).

21 февраля - Международный день родного языка
Международный день родного языка