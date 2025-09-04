"Минск помнит: вечная память и слава героям": в свет вышла книга о мемориалах ВОВ

Память о том, какой ценой досталась Великая Победа, бережно хранит Минск. В книге "Минск помнит: вечная память и слава героям" собраны материалы о местах, которые связаны с событиями Великой Отечественной войны - обелиски, стелы, мемориальные доски.

Еще около 5 лет назад в Беларуси проходила акция "Во славу общей Победы". По всей стране была собрана земля с мест захоронения воинов и мирных жителей. Затем ее поместили в специальные капсулы и передали в музей-крипту храма-памятника в честь Всех Святых.

Там уже около 504 ниш, где хранится земля погибших в Великой Отечественной войне.

Елена Хорошевич, автор книги "Минск помнит: вечная память и слава героям":

"Спустя 3 года появилась книга "Священная память Великой Победы", она была написана вместе с профессором и историком Анатолием Шарковым, где собраны и описаны все воинские захоронения на территории Беларуси, связанные с Великой Отечественной войной, а также описана меморализация. Тогда появилась задумка собрать в одной книге описание мест, связанных с Великой Отечественной войной".

На создание книги ушло примерно полтора года. Она состоит из введения, использованной литературы и 3 глав. Первая посвящена мемориалам, вторая - местам захоронения и третья - улицам героев Великой Отечественной войны.

Елена Хорошевич за время написания книги побывала на 140 улицах. Практически на каждой есть мемориальная доска: "Некоторые места были хорошо знакомы, но все равно приходилось обращаться к источникам, работать в библиотеке, общаться с местными жителями. Получилась большая работа".

На обложке книги расположена скульптурная композиция "Прощание", которая символизирует семью и родителей. Это не просто так, ведь именно этот монумент расположен при входе в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.

Эта книга как символ будущих поколений. Акцент поставлен на историческую память, объединяющую нас с нашим прошлым, а также на воспитание чувства патриотизма, гордости и любви к своей Родине. Ведь преемственность поколений и уважение традиций - основа духовного здоровья нации.

Анжела Садовская, завотделом рекламы издательства "Беларусь":