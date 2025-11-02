На фестивальном киноконкурсе "Лiстападзiк" членами жюри являются дети

В столице проходит XXXI Минский международный кинофестиваль. Кинотеатра "Пионер" - достаточно широкоформатный кинотеатр с просторными залами, и неслучайно, ведь на его базе проходят сразу два конкурса. Это и детский "Лістападзік", и национальный конкурс.



В зале демонстрируют новый блок национальных премьер, в числе которых только белорусские документальные ленты "Жизнь моя - "Хорошки" Валентина Гаевая, а также короткометражные работы "История о творчестве, искусстве и настоящей дружбе" и "80 шагов к победе".

Александр Петрович, программный директор национального конкурса кинофестиваля "Лiстапад" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/445a7a7a-2b98-4d32-bc8a-d971c747b1e4/conversions/9dfa053d-f084-4823-a23f-37b25d06b2c1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/445a7a7a-2b98-4d32-bc8a-d971c747b1e4/conversions/9dfa053d-f084-4823-a23f-37b25d06b2c1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/445a7a7a-2b98-4d32-bc8a-d971c747b1e4/conversions/9dfa053d-f084-4823-a23f-37b25d06b2c1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/445a7a7a-2b98-4d32-bc8a-d971c747b1e4/conversions/9dfa053d-f084-4823-a23f-37b25d06b2c1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Петрович, программный директор национального конкурса кинофестиваля "Лiстапад": "Наше жюри уже отсмотрело игровые фильмы, несколько документальных фильмов. Конкурс будет продолжаться до 5 ноября включительно. И поэтому, если кто-то не успел попасть на наш национальный конкурс и познакомиться с очень интересными работами белорусских режиссеров, мы ждем вас в кинотеатре "Пионер". Приходите".

Также прошел просмотр работ конкурса детского и юношеского кино "Лістападзік". Мы пообщались с членами жюри и узнали, по каким критериям оценивают работы. Кстати, "Лістападзік" – единственный конкурс, где членами жюри являются дети.

Денис Сериков, председатель детского жюри конкурса "Лiстападзiк" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a6b9191-3313-47c9-819f-f50830e63e67/conversions/ff007955-c4d0-4c09-b540-12bde2780e2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a6b9191-3313-47c9-819f-f50830e63e67/conversions/ff007955-c4d0-4c09-b540-12bde2780e2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a6b9191-3313-47c9-819f-f50830e63e67/conversions/ff007955-c4d0-4c09-b540-12bde2780e2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a6b9191-3313-47c9-819f-f50830e63e67/conversions/ff007955-c4d0-4c09-b540-12bde2780e2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Денис Сериков, председатель детского жюри конкурса "Лiстападзiк": "Еще когда я в первый раз участвовал на "Лістападзіке" в 2023 году, для себя определил какие-то определенные критерии, как оценивать фильмы или мультфильмы. Самое важное из них – это развитие персонажей, хорошо написанный сценарий, операторская работа".

Екатерина Тамкович-Латуто, программный директор конкурса для детской и юношеской аудитории "Лiстападзiк": "У нас собралась очень сильная конкурсная программа. Все конкурсанты очень интересные, вдумчивые картины с интересными историями, подачей. Члены жюри посмотрели три картины из шести - это половина, рубикон мы перешли. Уже сейчас у них начинаются идеи для каких-то призов, для дополнительных дипломов, просто потому что каждая картина вызывает у них очень приятные, интересные отклики и эмоции".