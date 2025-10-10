3.69 BYN
"Наше поколение": на официальном сайте открывается онлайн-голосование
"Наше поколение" поет в Live Арене. Накануне в Москве начались репетиции международного конкурса. Уже в субботу, 11 октября, прозвучат детские авторские песни стран БРИКС и Африки.
Впервые к конкурсу присоединилась и Америка. Накануне были не просто пробы света и звука. Прогон зафиксировали на несколько камер, лучшие дубли сегодня оценит профессиональное жюри в 16 странах мира. Их оценки озвучат во время финала. Пока же в кулуарах отмечают сильную вокальную подготовку и эклектику музыки. Зрители услышат колоритные ноты в современных аранжировках.
Победитель "Нашего поколения" будет только один. Он определится суммой баллов профессионального жюри и онлайн-голосования, которое откроется 10 октября в 13:00 по минскому времени. Каждый из вас может поддержать белоруску Амалию Сухан. Достаточно зайти на официальный сайт конкурса "Наше поколение" и выбрать трех фаворитов. Голосование закроется завтра в полдень.