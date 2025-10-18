"Наше поколение" объединило людей из разных уголков мира - с каким посылом выступила Беларусь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35ba7ca3-2fc4-4856-88ea-d6cb63d79473/conversions/e30855e0-eab0-44d4-bddb-9b8b4ea65948-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35ba7ca3-2fc4-4856-88ea-d6cb63d79473/conversions/e30855e0-eab0-44d4-bddb-9b8b4ea65948-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35ba7ca3-2fc4-4856-88ea-d6cb63d79473/conversions/e30855e0-eab0-44d4-bddb-9b8b4ea65948-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35ba7ca3-2fc4-4856-88ea-d6cb63d79473/conversions/e30855e0-eab0-44d4-bddb-9b8b4ea65948-xl-___webp_1920.webp 1920w

Спустя ровно три месяца после триумфа на "Славянском базаре в Витебске" Амалия Сухан снова представляет Беларусь. Теперь на международном конкурсе "Наше поколение". Такой шанс выпал благодаря Белтелерадиокомпании. Талантливая минчанка прошла боевое крещение летним амфитеатром. Значит, готова к российской Live Арене и вниманию всего мира.

"Наверное, сложнее именно на "нашем поколении", потому что на здесь сталкиваются все континенты с разной музыкой, с разным менталитетом. И что-то может быть для нас непонятно, их культура, их искусство, а для них может быть непонятно что-то наше", - отметила представительница Беларуси на международном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение" Амалия Сухан.

Взгляд снизу на простые истины транслируют в третий раз. Предложила Россия, страны БРИКС и Африки поддержали. Год назад Казань, а в этот раз Москва объединила 16 юных голосов.

Статус дипломатической школы взяла на себя Академия современного искусства, она же в народе Академия Игоря Крутого. В гостях у именитого композитора встречают согласно русским канонам.

После выстраивания мостов между Азией, Африкой и Америкой прошли и уроки познания души русской. Сначала через национальный язык, именно на нем звучит официальный гимн конкурса.

Ребята передали метафору пожелания любви через символическую русскую матрешку, которую расписывал каждый сам и не по шаблонам.

"Зеленый цвет ассоциируется с моей страной, ведь в Эфиопии очень много деревьев. Здесь, на матрешке, я использовала и цвета флага моей страны. О любви к Родине и моя конкурсная песня", - поделилась представительница Эфиопии на международном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение" Кристина Хуссен.

16 матрешек объединились на одном подиуме уже на официальной жеребьевке. Только два сувенира скрывали первые и последние номера выступления. Куклы с сюрпризом оказались в руках Бразилии и Китая. Дальше конкурсантов распределили режиссеры шоу. Амалия спела под пятым номером.

Беларусь в числе первых откликнулась на участие в российской культурной инициативе и задала высокую планку. Как и Мадагаскар, на острове даже прошел телевизионный национальный отбор на "Наше поколение". Дебютировала Америка, значит, есть дипломатия, которая смотрит в будущее и которая нам так нужна сегодня.

"Мы стремимся всячески избежать политизации этих конкурсов. Никакие политические обстоятельства не учитываются при организации этих мероприятий. Несут ли они с собой заряд мягкой силы? А почему нет? Но это коллективная мягкая сила всех участников. Это не продвижение, не пропаганда отдельно России, отдельно Беларуси. Это коллективная мягкая сила глобального большинства, глобальных талантов, глобальных ценностей", - отметил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.

Школьников по праву тут стали называть послами мира. Взаимопомощь, которую не срежиссируешь. Друзей тут познавали даже на мастер-классе по приготовлению русских блинов. Потехе часа, а время - делу. Это тоже принципиальное решение организаторов. Один из дней отдали полностью творческому образованию, раскрепощались, улучшали актерское мастерство.

Live Арена - самая высокотехнологичная площадка Москвы. Для своих сольных концертов ее выбирают народные и заслуженные артисты. Здесь же рождаются и звезды мирового масштаба.

Первое знакомство со сценой самое тревожное. Конкурсантам предстояло поздороваться с профессиональным жюри с первого дубля. 16 экспертных бригад готовились оценить видеофрагменты дистанционно в своих странах.

Тот случай, когда выступление в финале не решит ничего. Профессиональное жюри уже выставило свои оценки. Подсчитывали и данные онлайн-голосования, которое было открытым сутки. Каждый неравнодушный к конкурсу мог зайти на его официальный сайт и выбрать трех фаворитов. Но кто же заберет хрустальный глобус? Делились на танцполе.

Мнение фанатов конкурса совпало с профессионалами. Роскошные ноты и такие важные смыслы от белоруски тронули Уганду, Мадагаскар, Китай. Высший балл нам прилетел от Америки. По мнению жюри, Беларусь заняла второе место на конкурсе.

"Беларусь тоже супер, полноценный номер. Песня от и до. Песня хитовая, у песни хороший смысл. И здорово, что в таком возрасте человек поет про важные вещи, любовь, несет послания в массы", - подчеркнула певица, автор песен, член жюри международного конкурса детской авторской песни "Наше поколение" Маша Шейх.

Много голосов за Амалию и онлайн, страна услышала и поверила. До бронзы нам не хватило лишь одного балла. Итоговое общее четвертое место.

Как и белорусы, за своих участниц переживал и 30-миллионный Мадагаскар. Там конкурс "Наше поколение" объединил страну у телевизоров и, кажется, утихомирил бушующие в столице протесты. Они в три голоса спели о том, как важно продолжать учиться, несмотря на трудности. И с разрывом всего в 4 балла от России стали победителями.

Благодаря искренности и таланту этих ребят континенты стали ближе. Сам же международный конкурс, не исключено, однажды приедет и в Беларусь. "Наше поколение" окрепло, чтобы покорить весь мир.