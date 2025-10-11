"Наше поколение": представители 16 стран поборются за победу 11 октября

Главное музыкальное событие октября. Международный конкурс детской авторской песни "Наше поколение" пройдет в третий раз в истории. Эпицентр дружбы и мира - московская Live Арена.

Очевиден ли триумфатор, или еще можно повлиять на исход вечера?

О фаворитах если и говорят, то только педагоги и родители в кулуарах. Конечно, очень хочется, чтобы на конкурсе "Наше поколение" победила дружба.



Тем не менее, победитель будет. Статуэтка уже ждет своего обладателя. Победитель в этом году будет только один. И он будет определяться по сумме голосов профессионального жюри, которое 9 октября оценило отрывки выступлений первой репетиции, и, конечно, зрительского онлайн-голосования. Оно прошло 11 октября до 12:00 по минскому времени.



Зрители смогли выбрать своих трех фаворитов. После онлайн-голосования компьютер подсчитает баллы.

Можно сказать, что 11 октября конкурсанты будут выступать в свое удовольствие и для телеверсии, которую зрители Беларуси и России увидят в воскресенье. Белорусы, кстати говоря, увидят раньше - на телеканале "Беларусь 1" в 18:30.

"Несмотря на то что я немного волновалась вчера, я все равно очень рада, что у меня есть такой шанс быть здесь и представлять свою страну на этой прекрасной арене", - рассказала представительница Бразилии Табита Бритто.

Стелла Хачанянц, генеральный продюсер Международного конкурса детской авторской песни "Наше поколение": "Честно скажу, вообще не ощущаю политики. Или потому, что мы все в творчестве и не хотим обращать на такое внимание и не хотим вникать в это. Правда, может быть, это где-то есть и что-то такое происходит, просто мы от этого абстрагировались. Но вот этого ощущения, что кто-то давит или какие-то есть подводные камни, кто-то с кем-то дружит или не дружит, рядом сядет или не сядет, - этого нет. Дети приезжают, вообще нет границ совершенно. Более того, многие не знают языка, но они общаются. Мы не знаем, на каком языке, как они изъясняются, что они друг другу рассказывают, но они точно понимают друг друга и получают от этого процесса удовольствие".