3.68 BYN
3.01 BYN
3.53 BYN
"Наше поколение": представители 16 стран в гостях у Игоря Крутого
Талантливое "Наше поколение" - уже в Москве. Стартовала фестивальная неделя для детей из 16 стран мира. Конкурсантов принимает Академия Игоря Крутого.
Престижное образовательное пространство станет на ближайшую неделю не просто репетиционной базой, а платформой для дружбы наций.
Долетело трио из Мадагаскара. Расстояние и политперипетии не стали помехой и для семьи участника из США. Артисты от 9 до 16 лет в субботу выйдут на сцену Live Арены с авторскими песнями. Споют об учебе в эпоху ковида, важности мечтать, любви к Родине и уважении к Богу. Репетиции - в четверг, а пока образовательная программа.
Стелла Хачанянц, генеральный продюсер Международного телевизионного конкурса детской авторской песни "Наше поколение": "Мы подписали 10 меморандумов с 10 странами об организации "Нашего поколения" в их странах. И это, конечно, за три года большое достижение - найти свое место в странах, о которых в принципе не так много знаем. Но я в это, естественно, не включаю Беларусь, Казахстан, Узбекистан – это, как говорится, кладезь профессиональных людей и одаренных детей. В этом году участники как будто бы сильнее, по-другому подготовлены. Посмотрим. Все еще впереди".
7 октября состоится жеребьевка конкурса
Под каким номером споет Беларусь на международном конкурсе с легкой руки 13-летней Амалии Сухан, узнаем завтра. Артистов ждет жеребьевка. В отличие от прошлого года, победитель "Нашего поколения" будет один. Результаты голосования жюри и зрительского (онлайн) объединят в единую цифру. Стать свидетелем вокального события смогут и зрители "Беларусь 1" в это воскресенье, 12 октября. Трансляция конкурса в 18:30.