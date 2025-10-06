"Наше поколение": представители 16 стран в гостях у Игоря Крутого

Талантливое "Наше поколение" - уже в Москве. Стартовала фестивальная неделя для детей из 16 стран мира. Конкурсантов принимает Академия Игоря Крутого.









Престижное образовательное пространство станет на ближайшую неделю не просто репетиционной базой, а платформой для дружбы наций.

Долетело трио из Мадагаскара. Расстояние и политперипетии не стали помехой и для семьи участника из США. Артисты от 9 до 16 лет в субботу выйдут на сцену Live Арены с авторскими песнями. Споют об учебе в эпоху ковида, важности мечтать, любви к Родине и уважении к Богу. Репетиции - в четверг, а пока образовательная программа.

Стелла Хачанянц, генеральный продюсер Международного телевизионного конкурса детской авторской песни "Наше поколение": "Мы подписали 10 меморандумов с 10 странами об организации "Нашего поколения" в их странах. И это, конечно, за три года большое достижение - найти свое место в странах, о которых в принципе не так много знаем. Но я в это, естественно, не включаю Беларусь, Казахстан, Узбекистан – это, как говорится, кладезь профессиональных людей и одаренных детей. В этом году участники как будто бы сильнее, по-другому подготовлены. Посмотрим. Все еще впереди".

7 октября состоится жеребьевка конкурса