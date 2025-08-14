3.72 BYN
2.97 BYN
3.49 BYN
Нацбиблиотека получила в дар от Посольства Беларуси в Индии более 250 книг
Автор:Редакция news.by
Главная библиотека страны получила ценный подарок. Посольство Беларуси в Индии передало в дар Национальной библиотеке Беларуси свыше 250 книг. Среди них - Конституция Индии, труды о культуре, религии, философии и страноведении Индии.
Также в фондах появились издания из Непала, Бангладеш и Шри-Ланки.
На английском, русском и санскрите книги и журналы станут живым источником знаний о богатой истории и культуре Индии и стран Южной Азии.
Поступившие издания уже готовятся к каталогизации. Вскоре любой желающий сможет ознакомиться с ними в залах Национальной библиотеки Беларуси.