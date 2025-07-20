Научный алмаз столицы: какие новые веяния несет сегодня Национальная библиотека Беларуси

Национальная библиотека Беларуси продолжает создавать новые проекты. Алмаз знаний сегодня покоряет не только столичного читателя, но и зарубежных граждан. Многопрофильный комплекс оказывает широкий спектр услуг - около 30 видов экскурсий, 44 научных отдела, филиал "Национальная книжная палата Беларуси". Величие главной скарбницы страны можно оценить в цифрах.

Правильно расставить акценты и сделать книгу настоящим брендом, 22 этажа и панорамный вид, более 400 читателей ежедневно, десятки проектов как для отечественного читателя, так и зарубежного гурмана в поисках живого слова - популяризация книги сегодня начинается с Национальной библиотеки Республики Беларусь.

С августа 2024 года национальная скарбница хвастает китайским книжным центром - 16-й в Беларуси, но исключительной для главной библиотеки страны.

Ольга Гордеенко, ведущий библиограф отдела обслуживания Национальной библиотеки Беларуси:

"Первоначально китайская международная коммуникационная группа подарила около 1 тыс. экземпляров. Но сейчас наш фонд уже гораздо больше. Он насчитывает уже около 2,7 тыс. экземпляров - это издания на русском, китайском, белорусском, английском, немецком, французском и других языках".

Небольшой эксклюзив, которому нет аналогов в стране, - панда по имени Хуа Хуа, которая получила уже постоянное место жительства в китайском центре. Маленький слепок 4-месячного зверька весом в два кг ежедневно встречает десятки гостей. Такой подарок библиотеке преподнесло Китайское посольство.

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"Она является своеобразным талисманом нашего зала. Мы все очень любим ее, очень любят дети, которые к нам приходят в библиотеку. Все с ней фотографируются. Храним ее надежно под замком, чтобы она у нас не исчезла", - рассказала Ольга Гордеенко.

Сегодня алмаз знаний принимает в свои стены самых маленьких дегустаторов печатного слова. В мае 2025 года на базе библиотеки состоялась первая научная конференция для детей, приуроченная к 80-летию Великой Победы. Для отдела информационно-просветительского центра, который существует менее года, это настоящий эксперимент.

Татьяна Прокофьева, завотделом "Информационно-просветительский центр" Национальной библиотеки Беларуси:

"В просветительском центре созданы три локации - читальный зал для детей и подростков, также для людей старшего возраста, презентационный зал, пространство для индивидуальной работы. И еще одна локация - это детская зона: пространство для проведения образовательных занятий для дошкольников".

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Прочувствовать 72 м над уровнем Минска можно в обзорных экскурсиях - Национальная библиотека проводит свыше 30 видов экскурсий на 4 языках: русском, белорусском, английском и немецком.

Новым веянием стали экскурсии-квесты. Теперь познакомиться с крупнейшим книжным хранилищем страны можно по следам Франциска Скорины или пройти интерактивный путь Великой Победы и встретиться с ее героями.

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Людмила Комаровская, завотделом экскурсионно-методической работы Национальной библиотеки Беларуси:

"Очень нравится такая коллективная форма работы, когда они все дружно разгадывают ребусы, находят точки, от которых идут следующие, и в конце они также все посещают обзорную площадку. Наиболее популярные экскурсии - это экскурсии с посещением Круглого зала Президент-центра, с посещением фондохранилища. Это уникальная экскурсия, потому что в самое сердце библиотеки, в фондохранилище, можно попасть либо будучи сотрудником библиотеки, либо в составе экскурсионной группы".

Оценить масштабы фондов белорусского алмаза сегодня можно и дистанционно. Утолить информационный голод позволяет электронная библиотека. Для своих читателей Национальная скарбница страны запустила интернет-платформу. Электронный каталог собрал книжные издания, уникальные документы, архивные материалы. Всего оцифровано около 745 тыс. изданий из библиотечного фонда. Получать уникальные экземпляры в режиме онлайн могут не только пользователи из Беларуси. Библиотека открыла свои интернет-двери как для локального, так и зарубежного доступа. В планах - создание виртуального помощника в соавторстве с нейросетями.

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Александр Бабук, заместитель гендиректора Национальной библиотеки Беларуси:

"Прирост пользователей за счет того, что люди смогут зарегистрироваться в нашу библиотеку удаленно. Человек заходит на сайт нашей библиотеки, регистрируется, получает читательский билет и доступ к фонду".