О книжных новинках рассказала пресс-секретарь Лидского райисполкома

Лида 7 сентября продолжает жить белорусским словом. Фестиваль культуры, духовности и единства не перестает удивлять и раскрывать Лидский край и Гродненщину с самых разных сторон.

Конечно же, увидеть всю его красоту, прочувствовать историческую землю было бы невозможно без участия людей, которые творили и продолжают творить и писать его историю. Каждый День письменности не обходится без книжных новинок, и 2025 год не стал не исключением.

Марина Григорьева, пресс-секретарь Лидского райисполкома:

"Традиционно при финансовой поддержке Министерства информации Беларуси готовятся книги к изданию. Первая книга - "Лидский край" на трех языках. Это, скорее, фотоальбом, подарочный вариант, поэтому не хотели особо перегружать его информацией. Но получилась летопись Лиды, где есть и история, и хронология, и современность, а главное - люди. 25 авторов эссе предоставили на суд читателя свои воспоминания. При прочтении строк можно по-новому познакомиться с людьми, которых давно знали. Это люди, привнесшие свой вклад в развитие Лидчины, которые делают ее современной, живой, сильной и такой, какой мы знаем ее сегодня".

Вторая книга, по словам Марины Григорьевой, - литературное издание, куда вошли авторы литературного объединения "Суквецце" при Лидской газете, а также творчество членов Союза писателей Беларуси. Поскольку Лидский район идет немного дальше, там издали книгу для первоклассника. "Еще не представлена, но будет презентация факсимильной копии самой старой книги Беларуси, которая хранится в Лиде - это "Минеи" (церковная книга 1724 года)", - добавила пресс-секретарь Лидского райисполкома