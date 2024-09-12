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Обмен контентом и трансляциями - Беларусь и Индия открыли перспективы сотрудничества в медиасфере

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В стенах Белтелерадиокомпании состоялась рабочая встреча с участием Второго секретаря Посольства Республики Индия в Республике Беларусь господина Раджеша Кумара, руководства Главной дирекции телеканала "Беларусь 24", Главной дирекции международных связей и дирекции лицензионных программ и кинопоказа.

Представители Посольства Республики Индия в Республике Беларусь выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества Белтелерадиокомпании с Индийской государственной вещательной компанией "Прасар Бхарати". Стороны рассмотрели возможности обмена контентом культурного, развлекательного и документального характера, подчеркнули важность активного взаимодействия для развития контактов в медиасфере, цифровой индустрии, туризме.

В 2015 году в рамках визита в Республику Беларусь Президента Индии между Белтелерадиокомпанией и Индийской государственной вещательной компанией "Прасар Бхарати" был заключен Меморандум о взаимопомощи.

Также на встрече обсудили возможные варианты трансляции Международного спутникового телеканала "Беларусь 24" на территории Индии. С этой целью Раджеш Кумар пригласил телеканал "Беларусь 24" презентовать свой потенциал на международной выставке в сфере аудивизуальных и коммуникационных технологий в феврале 2025 года, запланированной в Индии.

Главный директор телеканала "Беларусь 24" Павел Лазовик поблагодарил представителей Посольства за приглашение и отметил значимость участия каналов Белтелерадикомпании в выставке для дальнейшего расширения аудитории, обмена опытом и освоения современных технологий.

Павел ЛазовикИндиятелевидение

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