Обновленный репертуар и креативный подход: ТЮЗ открыл 70-й сезон

Осень богата на театральные события. 70-й сезон открыл Белорусский государственный академический театр юного зрителя. Достать билеты на любимые спектакли и премьеры - настоящий квест, а планировать культурный досуг минчанам нужно заранее.

Театр начинается с вешалки, как говорят, но на самом деле заядлых эстетов на пороге встречает не гардероб, а капельдинер. Именно с кассы начинается знакомство с театром и его репертуаром.

Если кто-то уже давно завязал роман с театром, то юным зрителям нужно время, чтобы принять правила этой игры. ТЮЗ выдвинул свои особые требования.

Вера Полякова-Макей, директор Белорусского государственного академического театра юного зрителя:

"У нас появились две комедии, чтобы отдохнуть. Они красиво и эстетично сделаны. Их поставил московский режиссер Александр Нестеров".

Для привлечения внимания театр юного зрителя действует радикально. За три года полностью обновлен репертуар, 27 новых постановок, и на каждую высокий спрос. Билеты уходят за несколько дней. Самые спрашиваемые спектакли: "Мастер и Маргарита", "Гроза", "Княжна Мери", "Пиковая дама", "Дикая охота короля Стаха". ТЮЗ ставит классику, но даже самую избитую историю здесь умеют подать.

"На самом деле нужно следить за билетами. Лучше не покупать их у билетных операторов, потому что мы им даем крайне малое количество. Лучше заходить на наш сайт", - поделилась Вера Полякова-Макей.