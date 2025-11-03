От фильма про Батьку Миная до IT-драмы: "Беларусьфильм" представил новые проекты с Россией

Большой кинофорум проходит в Москве в рамках международного фестиваля "Народы России и СНГ". Продюсеры, режиссеры, кинопроизводители обсудили, насколько сегодня популярны фильмы стран Содружества и какую роль играет кино в продвижении общего культурного кода.

Кинопарк "Москино" открыли в сентябре 2024 года, и на сегодняшний день в нем находятся 34 натурные декорации. Полностью завершить строительство планируют к 2030 году, тогда это будет крупнейший кинопарк Европы - по масштабам как четыре Голливуда.

Весь потенциал кинопарка предложили изучить коллегам из стран СНГ. Например, здесь находятся сразу несколько локаций для съемок фильмов о Великой Отечественной войне - точная копия Рейхстага 1945 года, построенного для картины "Знамя Победы"; буквально рядом расположилась Брестская крепость, костел святого Казимира был полностью разрушен, и его образ художники воссоздавали по 4 фотографиям, которые нашли в немецком архиве.

Именно здесь снимали российско-белорусский проект "В списках не значился", который уже вышел на экраны. Сейчас идет уже другая совместная работа на тему партизанского движения.

Дмитрий Семенов, гендиректор киностудии "Беларусьфильм":

"Картина "Батька Минай. Партизанская легенда" знаковая для нас, для нашей страны. Съемочный процесс как раз затрагивает зимний период, съемки проходят у нас, на натурной площадке в Смолевичах. Сейчас мы запускаем финальный наш блок, зимний период. Ждем премьеру в 2026 году. Это глобальная работа. Конечно, это всегда позволяет наладить сотрудничество и взаимодействие. Эта кооппродукция, я уверен, даст высокий результат".

Киностудия "Беларусьфильм" сотрудничает и с другими российскими регионами. Например, сейчас идут переговоры с Мордовией о создании совместного сериала о Ли Харви Освальде. Он два года жил в Минске и был единственным официальным подозреваемым в убийстве американского президента Кеннеди. А совместно с Татарстаном белорусы собираются снять социальную драму об айтишниках с рабочим названием "Ник".

Миляуша Айтуганова, директор государственного учреждения культуры Татарстана "Татаркино":

"Тема молодежная - о том, как айтишник, потеряв брата в зоне СВО, едет туда и использует свой талант (он гений в IT-сфере). Очень закрученная история, и мы надеемся, что эта картина тоже будет сниматься совместно с "Беларусьфильмом", надеемся, что это закончится тем, что у нас будет еще одна совместная картина".

При создании совместных кинопроектов с Россией иностранные компании могут получить финансовую поддержку. Например, правительство Москвы предоставляет гранты, которые вернут до 45 % затрат, потраченных на проект.

Алексей Фурсин, министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы:

"Мы хотели бы, чтоб как минимум 10 % проектов были совместными - как между российскими компаниями, так и иностранными. Здесь очень важно соединять кинокомпании как Беларуси, так и других стран с нашими кинокомпаниями, потому что в любом случае это работа продюсеров, режиссеров, которые должны увидеть совместный проект. А город, в том числе различные институты развития поддержат такие проекты для их реализации и выхода как на российских, так и на зарубежных экранах. Это выгодно для всех".